Edirne'den 260 kaçak göçmen daha ülkelerine gönderilmek üzere yola çıktı

Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde kalan 260 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.
İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde misafir edilen Afganistan uyruklu 260 kaçak göçmen, sabah saatlerinde sınır dışı edilmek üzere otobüslerle İstanbul'a gönderildi. Düzensiz Göç Strateji ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde İstanbul'a sevk edilen kaçak göçmenler, charter seferi ile ülkelerine gönderilecek.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-07-12 09:45:47
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.