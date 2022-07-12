Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Fransa’da Arte TV kanalında yayınlanan ve Türkçe adı “Seyahate Davet” olan “Invitation au Voyage” isimli belgesel programına Sultan II. Bayezid Külliyesi Trakya Üniversitesi Sağlık Müzesi’ni tanıttı.

Özellikle kültür ve sanat alanlarında yayınlarıyla bilinen Fransa’nın önde gelen kanallarından olan Arte TV kanalı için belgesel çekimleri yapan Fransız televizyon ekibinden yönetmen Anne Gautier ve kameraman Olivier Gannin, Türkçesi “Seyahate Davet” olan “Invitation au Voyage” programının çekimleri için Sultan II. Bayezid Külliyesi Trakya Üniversitesi Sağlık Müzesi’ne geldi. Osmanlı tıp tarihine ışık tutması açısından önemli bir yere sahip olan ve UNESCO Dünya Mirası listesine giren ilk üniversite müzesi özelliğini taşıyan Sağlık Müzesi, Fransa’da Arte TV kanalında yayınlanacak olan program için Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu tarafından tanıtıldı.



“600 yıl üç kıtada nasıl hüküm sürebildiğini anlayabiliriz”

Edirne’nin en çok turist çeken mekânlarından biri ifade eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, külliyede medeniyetin kodlarının olduğunu belirterek, “Nasıl bir hücreden bir insanın tamamını anlamak mümkünse, bu küçük yapıdan da aslında Osmanlı medeniyetinin nereden gelip nereye ulaştığını, 600 yıl üç kıtada nasıl hüküm sürebildiğini anlayabiliriz. Burada medeniyetimizin güzel kodları var. O dönem şifahaneleri uzun süre dünyanın en iyi sağlık merkezi örnekleri olmuştur” dedi.



“Ecdadımızın tıp ilminde vardığı nokta”

Sultan II. Bayezid Külliyesi Trakya Üniversitesi Sağlık Müzesinin başta Avrupa Konseyi Avrupa Müze Ödülü olmak üzere birçok önemli ödülün sahibi olduğunu, aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer aldığını söyleyen Rektör Tabakoğlu “Ecdadımızın tıp ilminde vardığı noktayı, medeniyette ulaştığı zirveyi görmek için herkesi Sultan II. Bayezid Külliyemize davet ediyorum” ifadesini kullandı.

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