Keşan'da 3 günde 150 kamyon çöp toplandı, belediye başkanı tatilcileri uyardı



Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan ilçesi Keşan'da, 3 günde 150 kamyon çöp toplandı. Özellikle günübirlik tatilcilerin geride çöplerini bıraktığını belirten Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Lütfen çöplerinizi çöp kutularına atınız. Vatandaşlarımızın temiz bir tatil ortamında misafir etmek için çalışıyoruz" dedi.

Kurban Bayramı nedeniyle Saros Körfezi sahillerinde yoğunluk yaşandığını belirten Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, özellikle günübirlik tatilcilerin geride çöplerini bıraktığını söyledi. Kendi kendini temizleyen ender körfezlerden Saros'un, 70 kilometrelik sahil şeridine sahip olduğunu hatırlatan Helvacıoğlu, "Kurban Bayramı'nda büyük yoğunluk yaşadık ve devam ediyor. Bunu ekonomi açısından değerlendirirsek, olumlu bir yansıması var. Koronavirüs salgınının ardından ilk maskesiz tatil yapılıyor. Akdeniz'e tatile gitmeyenler, yakınlığı dolayısıyla Saros Körfezi'ni tercih etti. Sahillerimizde jandarma ve zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenli bir tatil geçirmesi için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

'DOĞAYA DAHA SAYGILI VE ÖZENLİ DAVRANIN'

Çöp uyarısı da yapan Helvacıoğlu, "Lütfen çöplerinizi çöp kutularına atınız. Vatandaşlarımızın temiz bir tatil ortamında misafir etmek için çalışıyoruz. Belediye ekiplerimiz Erikli, Yayla, Mecidiye ve Danişment sahillerinden bayramın ilk 3 gününde yaklaşık 150 kamyon çöp topladı. Tatil yapmaya gelenlerden çevrelerini daha temiz tutmalarını, doğaya daha saygılı ve özenli davranmalarını istiyoruz" diye konuştu.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-07-12 13:33:20



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