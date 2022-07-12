Edirne'de orman yangınına müdahale sürüyor

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Edirne'nin Kapıkulu yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. AFAD, Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

Çok sayıda ağacın zarar gördüğü yangına müdahale aralıksız sürüyor.

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