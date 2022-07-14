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Hayalini 30 yıl sonra gerçekleştirdi, 800'ün üzerinde resim yaptı

DHA

Hayalini 30 yıl sonra gerçekleştirdi, 800'ün üzerinde resim yaptı


Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de yaşayan Özlem Özkal (47), okul yıllarından beri ertelediği ressam olma hayalini 30 yıl sonra gerçeğe dönüştürdü. İranlı ressamdan eğitim alıp 3,5 yıl önce kendi resimlerini yapmaya başlayan ve bu süreçte 800'ün üzerinde eser üreten Özkal, "Resim içimde ukde kalmış bir aşk, insan bundan kopamıyor. Zamanla isteğimi yeniden canlandırarak, resim aşkıma kavuştum" dedi.
Evli ve 4 çocuk annesi Özlem Özkal, Zonguldak'ta yaşarken Karabük Demir Çelik Lisesi'nden mezun oldu. O dönem resme ilgi duyan ve yarışmada birincilik kazanan Özkal'a, öğretmenleri 'Mutlaka güzel sanatlar okumalısın' dese de ailesindeki sağlık problemleri nedeniyle hedefini gerçekleştiremedi. Aradan geçen yıllarda evlenip, çocuklarını büyüten Özkal, ertelediği hayalini 30 yıl sonra gerçeğe dönüştürmeye karar verdi. Ailesiyle Edirne'de yaşayan Özlem Özkal, 3,5 yıl önce İstanbul'da İranlı ressamdan ders aldı. Bu süreçte yağlı boya resimler yapmaya başlayan Özkal, Edirne'ye gelerek atölyesini açtı ve 800'ün üzerinde eser üretti.
'İÇİMDE UKDE KALMIŞTI'
Resim sevgisini anlatan Özlem Özkal, "Lise yıllarında resim merakım başladı. Zonguldak birincisi olmuştum, o dönemde açılan bir yarışmada ve resim öğretmenim bana güzel sanatlarda okumamı söyledi ama olmadı. Hayatın içerisinde gerçekleştirmek istediğiniz bazı hedeflerimize hemen ulaşamıyoruz maalesef. Onu gerçekleştiremedim ve sonrasında bu içimde ukde kaldı. Yıllar sonra akrilik çalışmalarıyla başladım tekrar. Bir hobi olarak başladığım bu işte İranlı ünlü bir ressamdan özel ders aldım. Yağlı boya, resimde ışık ve gölge ile renklerin teknikleri üzerine bir eğitim alıp devam ettim ve 3,5 yıl gibi bir sürede 800'ün üzerinde resim yaptım" dedi.
Resmin, kendisi için aşk olduğunu belirten Özkal, "Resim, içimde ukde kalmış bir aşk, insan bundan kopamıyor. Zamanla bu isteğimi yeniden canlandırarak, içimde yapmak istediğim o resim aşkına kavuştum. Evliyim ve 4 çocuğum var. İnsan istediği şeyleri yapmak istediğinde yapabilecek bütün zamanı hayatının içerisine yerleştiriyor. Çocuklarım ve eşim en büyük destekçim. Onlar da bana bu konuda çok yardımcı oluyorlar" diye konuştu.
'ZAMAN ÖLDÜRMEK YOKTUR, DEĞERLENDİRMEK VARDIR'
Aynı zamanda şiire de tutkulu olduğunu, 1000'in üzerinde şiiri bulunduğunu kaydeden Özkal, "Ben aslında sanatın tüm dallarına tutkuluyum. Edebiyat mezunuyum. Sanatın bütün yönlerini seviyorum. 1000'in üzerinde şiirim var, şiir kitabı da çıkartmak istedim. Onu gerçekleştiremedim. O da içimde ukde kaldı mesela. Sürekli bir şeyler yapıyorum zaten, yazmak veya çizmek olsun. Boş durup zamanı öldürmek, denir ya ben buna inanmıyorum. Zamanı öldürmek, diye bir şey yoktur; zamanı değerlendirmek vardır. Ben onu en güzel şekilde değerlendirmeyi de resim yaparak ortaya koyuyorum. O beyaz tuvalin karşısına geçtiğimde bana ait bir şey olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor" dedi.
Atölyesinde bir yandan resimlerini sergilerken, ders de verdiğini dile getiren Özkal, "Şu anda bir atölyem var, hem resimlerimi bir taraftan yaparken bir tarafta da sergiliyorum aynı zamanda ders de veriyorum, öğrencilerim var. Onlara akrilik üzerinden öğretiyorum. İnternet üzerinden yurt içinden ve yurt dışından insanlara sanal eğitim veriyorum. Yakın zamanda yine bir sergim açılacak. Tarihi Bedesten Çarşısı'nda 15-22 Temmuz tarihleri arasında olacak" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2022-07-14 11:07:56

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