5 gündür aranıyordu, cansız bedeni sulama kanalında bulundu

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Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)EDİRNE'de 5 gündür haber alınamayan Hüseyin Adalıoğlu'nun (47), İpsala'daki sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

İpsala ilçe merkezindeki sulama kanalında hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis de bu kişinin çıkarılması için AFAD ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kıyıya çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesedin, 5 gündür haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Hüseyin Adalıoğlu olduğu belirlendi. Adalıoğlu´nun cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL

2022-07-14 14:35:23



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