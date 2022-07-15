Edirne’de şehit kabirleri ziyaret edildi

Edirne'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek, çiçek bırakıldı.

15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü çerçevesinde 'Türkiye Aşkına' temasıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Tüm yurtta olduğu gibi Edirne’de de şehitler düzenlenen etkinlikle anıldı. Şehit aileleri ile birlikte kabirleri ziyaret eden Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve il protokolü dua ederek şehitleri andı. 2011 yılında Tunceli’de PKK’lı teröristlerin halı sahada futbol maçı yapan polislere açtığı ateşle şehit olan Komiser Cem Kerman'ın kabrini de ziyaret eden Kırbıyık, şehit babası Ercan Kerman ile görüştü. Oğlunun şehit edilmesinde bazı ihmallerin olduğunu belirten baba Kerman, o zamanki polis müdürlerinin birçoğunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden işlem gördüğünü anlattı. Baba Kerman'a sabırlar dileyen Vali Kırbıyık, "O dönemlerde içeride çok hain vardı" dedi.

Buçuktepe Mezarlığı'ndaki şehit kabirlerini ziyaret sırasında 1994 yılında Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Efkan Yıldırım'ın babası Necdet Yıldırım'ın ellerinden tutan Vali Kırbıyık ve 54. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu duygu dolu anlar yaşadı.

Şehit kabirlerinin başında Kur'anı Kerim okunarak, dualar edildi. Şehit kabirlerini tek tek dolaşan Vali Kırbıyık, şehit aileleriyle sohbet ederek bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Duygu dolu anların yaşandığı şehitlikte devletin birliği ve bekası için de dualar edildi.

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