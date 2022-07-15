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Evin garajındaki LPG’li otomobil yandı Edirne’de LPG’li otomobil yandı

İHA

Evin garajındaki LPG’li otomobil yandı Edirne’de LPG’li otomobil yandı

Edirne’nin Enez ilçesinde evin garajındaki LPG'li otomobilde patlama meydana geldi. Araç, patlama sonucu alevlere teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Gülçavuş köyünde evin garajında bulunan LPG’li otomobilin yüksek sesle patlamasının ardından yangın çıktı. Patlama nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar köydeki evlerin birinden dumanların yükseldiğini gördü. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan vatandaşların çabaları sonuç vermeyince durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Müdahalede bulunan ekipler bir süre sonra yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, ev ise maddi hasar gördü.
Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

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