Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri



Mehmet YİRUNOlgay GÜLERRuhan YALÇINUğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNETEKİRDAĞ (Çorlu), (DHA)TRAKYA'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kent merkezlerinde etkinlikler gerçekleştirildi. Edirne'de Atatürk anıtında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve kahramanlık marşları okunurken, Tekirdağ kent merkezi ve Çorlu ilçesinde ise yürüyüş yapıldı, vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi.

Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli´de düzenlenen etkinliklerde yürüyüşler yapıldı, Kur'an-ı Kerim tilavetleri okundu, kahramanlık marşları söylendi. Edirne'deki etkinlik kent merkezindeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Belediye Başkanvekili Yaver Tetik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte Eski Cami Müezzini Hasan Cerrah tarafından Kur´an-ı Kerim okundu. Ardından Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık Türk bayrağı sancağını teslim aldı.

'15 TEMMUZ KÜRESEL BİR SALDIRIDIR'

Burada konuşma yapan Vali Kırbıyık, 15 Temmuz'un alelade bir kalkışma olmadığını söyledi. Kırbıyık, "15 Temmuz alelade bir kalkışma değildir. Daha önce gördüklerimizden de değildir. Sadece FETÖ'cü hainlerin planlayıp uygulamaya koyduğu basit bir ihanet de değildir. 15 Temmuz küresel bir saldırıdır. Küresel ayağı olan, kurgusu olan, desteği ve stratejik aklı dışarıdan olan ithal bir saldırıdır. 15 Temmuz tankın, topun, uçağın, modern silahların, milletin iradesi karşısında hiçbir şey ifade etmediğini, milletimizin tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi İstiklal Harbi'nde olduğu gibi Kuvayi Milliye ruhu ile topyekün vatan ve bayrak aşkıyla mücadele ettiği çok önemli bir tarihtir. Devletimize ve milletimize karşı yapılan 15 Temmuz hain darbe girişimi Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlı milletimiz sayesinde hüsrana uğratılmış bu karanlık gecede milletimiz aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır" dedi.

Vali Kırbıyık'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın `halka hitabı´ konuşmasını izlendi. Program, Devlet Türk Müziği Topluluğu ve diğer grupların kahramanlık marşı konserleriyle devam etti.

ÇORLU´DA ETKİNLİKLER YÜRÜYÜŞ İLE BAŞLADI

Tekirdağ´ın Çorlu ilçesinde ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında kaymakamlık tarafından etkinlikler düzenlendi. Şehitlik önünde toplanan kalabalık Omurtak Caddesi Atatürk Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5´nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşün son bulduğu Atatürk Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra ise Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından 5´nci Kolordu ve Garnizon Komutanlığı bölge bandosu tarafından marşlar çalındı. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 15 Temmuz gecesi aziz Türk milletinin eğilmediğini ölümü göz önüne alarak sokaklara indiğini belirterek, "15 Temmuz 2016 gecesi, ülkemizi, milletimizi demokrasimizi Cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuştur. Ancak, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan´ın önderliğinde ve liderliğinde milletimiz ve darbe girişimini sokaklara çıkıp ölümü göz önüne alarak başarısızlığa uğrattı. 15 Temmuz gecesi millet eğilmedi" dedi.

TEKİRDAĞ'DA SAHİL DOLGU ALANINDA TÖREN

Tekirdağ'da ise 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan sahil dolgu alanda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Törende konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Türk Milleti, tarih boyunca birçok badireler atlatmış, zorlu mücadelelerde büyük zaferler kazanmıştır. 15 Temmuz gecesi de, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´ın liderliğinde Milletimiz, hain FETÖ/PDY darbe kalkışması karşısında unutulmaz bir destan yazmıştır. Cumhurbaşkanımıza, TBMM´ye, kamu kurumlarına ve vatandaşlarımıza hain saldırıda bulunan FETÖ/PDY karşısında büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek hain darbe girişimine karşı duran milletimiz, canını hiçe sayarak, büyük fedakarlıklar göstererek inancına, ülkesine, devletine, demokrasisine, geleceğine ve egemenliğine sahip çıkmıştır" dedi.

Konuşmaların ardından "15 Temmuz Sancak Koşusuna" katılan sporcular sancağı Vali Yıldırım'a teslim etti. Programın sonunda Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuvarı üyeleri tarafından tasavvuf müziği dinletisi ve mehter takımının gösterisi sunuldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Mehmet YİRUN Olgay GÜLER Ruhan YALÇIN Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-07-16 00:17:19



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