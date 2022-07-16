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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

İHA

Edirne’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Edirne’de 15 Temmuz ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Darbenin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen aynı cesaret ve ruhla 7’den 70’e bayrağını alan törenin yapıldığı alana geldi.
15 Temmuz ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, demokrasi şehitleri ise Türkiye’nin dört bir yanında Türk Bayrakları ile anıldı. Fethullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 6. yılında Edirne Valiliği tarafından anma programı düzenlendi.
Tören alanına girişte hazır bekleyen Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş güvenlik tedbirleri aldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.
Programa katılan çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla o gece hayatını kaybeden 251 şehidi andı.
“Şehitler anısına dua okundu”
Gündüz kabir ziyaretleri yapıldı ve Üç Şerefeli Camii'nde mevlit okutuldu. Düzenlenen anma töreninde Eski Cami İmamı Hasan Cerrah Kur’anı Kerim okudu. Ardından Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık temsili olarak sancak teslim aldı.
Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Aziz Türk Milletinin, o gece bir kahramanlık destanı yazarak ayyıldızlı şanlı bayrağını ne pahasına olursa olsun nasıl koruyacağını ve vatan uğruna gözünü dahi kırpmadan gazi ve şehit olabileceğini tüm dünyaya bir kere daha gösterdiğine değindi.
“Vali Kırbıyık'tan Edirnelilere teşekkür”
15 Temmuz darbe girişiminin ilk anlarından itibaren açık ve net bir şekilde milli iradeden ve demokrasiden yana tavır koyan ve bu meydanı doldurarak kararlı bir şekilde vatanına, milletine, bayrağına, demokrasiye ve geleceğe sahip çıkan Edirnelilere teşekkür eden Vali Kırbıyık, "Bu manada her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bizler şanlı tarihimize altın harflerle yazılan bu önemli ünü hep şerefle yad edecek, bu uğurda şahadete yürüyen tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacak, ailelerinin ve yakınlarının daima yanlarında olacağız" dedi.
Gece tüm camilerden aynı anda sela okundu. Selimiye Camii’nde bu yıl devam eden restorasyon çalışmaları dolayısıyla mahya yerine sadece Türk Bayrağı asıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda şehitler için dua okundu. Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili hazırlanan videolar sinevizyon aracılığı ile vatandaşlara izletildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması meydanda büyük ekrana yansıtıldı. Vatandaşlar bu anı cep telefonlarına kaydetti.
Düzenlenen programa Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve Eşi Dilek Kırbıyık, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, kurum ve kuruluşların müdürleri şehit yakınları, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Anma programı 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm şehitler için dua okunmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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