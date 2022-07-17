Yabancı uyrukluların tekme tokat kavgası kamerada

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Edirne’de yabancı uyrukluların kavgası yoldan geçen vatandaşların telefon kamerasına yansıdı.

Edirne’nin Atatürk Bulvarı Kaleiçi Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde yabancı uyruklu şahıslar henüz bilinmeyen sebeple kavga etmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı.

Kavga anı vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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