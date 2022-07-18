Mimar Sinan, ölümünün 434'üncü yıl dönümünde Selimiye'de anıldı

Ali Can ZERAY/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, tarihi Selimiye Camii'nin mimarı Koca Mimar Sinan, ölümünün 434'üncü yıl dönümünde okunan dualarla anıldı.
Edirne'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan, tarihi Selimiye Camii'nin mimarı Koca Mimar Sinan, Edirne İl Müftülüğünce vefatının 434'üncü yıl dönümünde, Selimiye Camii'nde okunan dualarla anıldı.
Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua etti. Bozkurt, programın Edirne Valiliğince düzenlendiğini ifade ederek, "Selimiye Camii ile birlikte bize 375 eser bırakan ve 434 yıl önce rahmete kavuşan ünlü İslam mimarisi merhum baş mimarimiz Koca Mimar Sinan büyüğümüzü bir kere daha rahmetle, minnetle yad ediyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY
2022-07-18 00:20:34
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