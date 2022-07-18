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Mimar Sinan, ölüm yıldönümünde ustalık eseri Selimiye Camii'nde anıldı

İHA

Mimar Sinan, ölüm yıldönümünde ustalık eseri Selimiye Camii'nde anıldı

434 yıl önce 17 Temmuz'da vefat eden Mimar Sinan, ustalık eseri Selimiye Camii'nde anıldı.
Mimar Sinan'ın vefatının 434'üncü yıldönümünde Edirne Müftülüğü tarafından UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan tarihi Selimiye Camii'nde anma programı düzenlendi.
“Koca Mimar Sinan büyüğümüzü rahmet ve minnetle yâd ediyoruz”
Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt, “Bu güzel maneviyatı bize bırakan ecdatlarımızın hasetten içinde bulunduğumuz şah eser Selimiye Camimizle birlikte 375 eser bırakan ve 434 sene önce vefat eden ünlü İslam mimarisi Koca Mimar Sinan büyüğümüzü rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Onların yapmış olduğu bu güzel hizmetleri dergah katında kabul ve makbul eyle ya Rabbim” dedi.
Program, Kur’anı Kerim okunması ve duaların edilmesiyle sona erdi.

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