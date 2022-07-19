Edirne´de 2 bin 863 sikke ve tarihi obje ele geçirildi

EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Ç.T.'nin taşıdığı çantada ve aracında 2 bin 863 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ve obje ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ağaçpazarı Caddesi'nde, durumundan şüphelendikleri yaya Ç.T.'yi durdurmak istedi. Elinde çanta olan şüpheli 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Yakalanan Ç.T.'nin taşıdığı çanta ve aracında yapılan aramada 2 bin 863 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ve obje ele geçirildi. Ç.T., gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-07-19 11:35:03
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