Edirne, en çok kursiyere ulaşan iller arasında 6'ncı sırada Edirne, Hayat Boyu Öğrenme çerçevesinde bin 16 kurs ve 22 bin 475 de kursiyere ulaştı

Edirne, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme çerçevesinde kursiyer sayısının nüfusa oranla elde edilen istatistiklerine göre en çok kursiyere ulaşan iller arasında 6'ncı sırada yer aldı. Bu durumun Edirne için sevindirici bir durum olduğunu belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Dinç, bin 16 kurs ve 22 bin 475 de kursiyere ulaştıklarını söyledi.

Edirne, Milli Eğitim Bakanlığı 'Hayat Boyu Öğrenme' çerçevesinde 81 ilde faaliyet gösteren 998 halk eğitim merkezinden 2022 yılının ilk altı ayında 6 milyon 317 bin 933 vatandaşın yararlandığı ve kursiyer sayısının nüfusa oranla elde edilen istatistiklere göre en çok kursiyere ulaşan iller arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı, 'Hayat Boyu Öğrenme' çerçevesinde 81 ilde faaliyet gösteren 998 halk eğitim merkezinden 2022 yılının ilk altı ayında 6 milyon 317 bin 933 vatandaşın yararlandığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kursiyer sayısının nüfusa oranla elde edilen istatistiklere göre en çok kursiyere ulaşan illerin arasında Edirne’nin de yer aldığı bilgisini paylaştı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 998 halk eğitimi merkezi, 81 ilde vatandaşların hayat boyu öğrenme çerçevesinde eğitim taleplerini karşılıyor. Halk eğitim kurslarını tercih eden kursiyerlerin yaş gruplarıyla ilgili de bilgi veren Bakan Özer, "Kursiyerlerin 2 milyon 629 bin 900'ü 2564 yaş grubunda bulunuyor. Açılan kurslardan 205 bin 280'i genel kurs çerçevesinde olup, katılan kursiyer sayısı, 4 milyon 761 bin 63'tür. Açılan 80 bin 946 mesleki ve teknik kursa ise 1 milyon 549 bin 870 kursiyer katıldı" ifadelerine yer verdi.

Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Dinç, “Ocak ayından itibaren açılan kurslarımızı göz önüne aldığımızda bin 16 kursa, 22 bin 475 de kursiyere ulaştık. Bu sayı da nüfusa oranla değerlendirildiği takdirde Türkiye genelinde 6'ncı il olarak yerimizi aldık. Bu da sevindirici bir durum. Edirne halkının ne kadar halk eğitim merkezi kurslarını talep ettiği, sosyalleşmek ve hobilerini geliştirmek adına çalışma yaptıkları ortaya çıkıyor" dedi. 'Hayat Boyu Öğrenme' çerçevesinde yaş gruplarına göre bazılarının el sanatlarına bazılarının ise dikişnakış kurslarına geldiğini belirten Dinç, bunun yanı sıra takıtasarım gibi çeşitli dallarda da eğitimler verildiğini ifade etti. 'Emeğimiz Kazanıyor Projesi' çerçevesinde de 400 civarında kadının çalıştığını söyleyen Dinç, burada da büyük firmalara çanta gibi çeşitli ürünlerin yetiştirildiğine değindi.



"Çocuklarıma da kıyafet dikmeye başladım"

Dikiş kursuna geldiğini ve kendi kıyafetlerini tasarlamanın mutluluğunu yaşadığını belirten kursiyerlerden Goncagül Aydın (34), bu kurs sayesinde çocuklarının da kıyafetlerini dikmeye başladığını ve aile ekonomisine de katkı sağladığını ifade etti.

Komşusunun tavsiyesi ile dikiş nakış kursuna başlayan Hatice Türkel (62), kursta hem sosyalleşip hem de ev ekonomilerine katkı sağladıklarını aktardı. Herkese bu şekilde kurslara katılma tavsiyesinde bulunan Türkel, kötü düşüncelerden arınıp psikolojik anlamda da rahatladıklarını ifade etti.

Resim yapmanın çocukluk hayali olduğunu söyleyen Elise Meriç (49), 3 yıldır resim kursuna geldiğini ve zaman zaman ortaya çıkardıkları eserlerin satışını yaparak da ev ekonomilerine katkı sağladıklarını belirtti.

Psikolojik rahatsızlığına iyi gelmesi için hobi olarak kursa başladığını söyleyen Pervin Köseoğluları (58), kursların sağlığına çok iyi geldiğini ve moralini yerine geldiğini ifade etti.

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