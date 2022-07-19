Trakya Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, ameliyatsız aort kapağı değişiminde 100. vakaya ulaştı

Hastalarına daha iyi ve kaliteli hizmet vermek amacıyla çalışmalarına yoğun şekilde devam eden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri, TAVİ yöntemi ile kalbin aort kapağını açık ameliyat olmadan angiografik olarak değiştirme işleminde 100. vakaya ulaştı.

Bölgenin ve Balkanlar’ın sağlık alanında öncü kuruluşlarından biri olan Trakya Üniversitesi Hastanesi bünyesinde yenilikçi tedavi yaklaşımları ve başarılı uygulamaları ile dikkatleri çeken Kardiyoloji Kliniği, çalışmalarına aynı hedef ve doğrultuda devam ediyor. Kısa sürede hayata geçirdiği Remote Cardiac Support System ve Sol Atriyal Apendiks Kapatma işlemleri ile kalp hastalıklarının tedavisinde önemli uygulamalara imza atan Kardiyoloji Ana Bilim Dalı’nın, yenilikçi bir yaklaşım olan angiografik yöntemlerle tedavi ettiği hastaların sayısı ise 100’e ulaştı.

Uygulanan yöntemin, daha az risk taşıması ve hasta için büyük bir konfor oluşturması nedeniyle önemli olduğunu ifade eden Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Servet Altay, “Yaşlı nüfusun yoğun olduğu gelişmiş ülkelerde en sık görülen kapak hastalığı olan Aort darlığı, nüfusun yaşlanmasıyla ülkemizde de önemli oranda artmaya başladı. Aort kapak darlığı, hastalarda ciddi semptomlara ve hatta ölüme neden olabilmektedir. Kapağın yapısı bozulduğu için tek tedavisi aort kapağının değiştirilmesidir. Geleneksel olarak bu işlem, göğüs kafesi açılarak cerrahi yöntemle kapağın yerine yapay kapak takılmasıyla yapılmaktadır. Özellikle yaşlı hastalarda cerrahinin riski de yüksek olmaktadır. Son yıllarda aort kapak darlığı tedavisinde dünyada ve ülkemizde TAVİ denilen angiografik yöntem uygulanmaya başlandı. Açık cerrahi olmadığı için bu yöntem daha az riskli ve hastalar için daha konforlu olmaktadır” dedi.

Hastaya uyguladıkları işlemin Türkiye’de belirli merkezlerde yapılan bir operasyon olduğunu söyleyen Doç. Dr. Servet Altay, Trakya Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalının imkan ve kabiliyetleri ile bu yöntemi başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Doç. Dr. Altay, “Trakya bölgesinde ilk kez 2014 yılında Hastanemizde yapılmaya başlanan bu işlemde, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı olarak çok büyük deneyim kazandık. Elde ettiğimiz tecrübelerle de bugüne kadar 100 hastamıza bu işlemi başarıyla uyguladığımızı ve hastalarımızı sağlığına kavuşturduğumuzu söyleyebiliriz. Başlangıçta İstanbul ve Ankara’daki merkezlerden deneyimli hocaların desteğiyle bu işlemi yaparken, son yıllarda her biri alanında yetkin akademik kadromuz ve kendi ekibimizle başarıyla gerçekleştiriyoruz. Son 1 yılda yaklaşık 50 hastamıza bu yöntemi uyguladık ve piyasadaki tüm kalp kapak ürünleri ile ilgili deneyim sahibi olduk. Üstelik gece nöbet şartlarında dahi durumu acil olan hastalarımızda bu işlemi gerçekleştirebildik. Ülkemizde bu işlemi zaman mefhumu tanımadan yapan sayılı merkezlerdeniz” şeklinde konuştu.

Yöntemin uygulanış şekli hakkında da bilgiler veren Doç. Dr. Altay, “TAVİ işlem kararını Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Konseyi’nde veriyoruz. Ardından hastanın hazırlıklarını tamamlayarak anesteziyoloji desteğiyle işlemi kasık damarından uyguluyoruz. Hastanın ağrısı hissi olmuyor ve genellikle 1 gün sonra servise alıyoruz. Bu yöntem şu an için aort kapak darlığında uygulanmakla birlikte diğer kapak hastalıkları için de araştırmalar sürmektedir. Trakya Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı olarak diğer kapak hastalıklarında da ülkemizde ilk uygulamaları gerçekleştirmek hedefindeyiz” ifadelerini kullandı.

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