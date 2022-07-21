Trakya´da toplam 102 bin 700 metrekare tarım alanı yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya´da toplam 102 bin 700 metrekare tarım alanı yandı

DHA

Trakya´da toplam 102 bin 700 metrekare tarım alanı yandı


Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE, Kırklareli ve Tekirdağ'da, son 1 ayda çıkan yangınlarda toplam 102 bin 700 metrekare ekili ve anızlı arazi zarar gördü. Trakya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yalçın Kaya, genellikle insan kaynaklı olan yangınlarla ilgili uyarılarda bulunarak, "Yangınlar ülkemizin en büyük dertlerinden" dedi.
Trakya'da yaz aylarıyla birlikte insan kaynaklı ve artan hava sıcaklığı nedeniyle çok sayıda yangın çıkıyor, Bu yangınlarda ekili ve anızlı tarım arazileri zarar görüyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi verilerine göre kentte 1 ayda toplam 31 yangın çıktı. Buğday, arpa gibi ürünlerin ekili olduğu tarlalarda yayılan yangınlarda 55 bin metrekare ekili alan zarar gördü. Tekirdağ'daki tarım alanlarında çıkan yangınların 15'inin sigara, kibrit ve benzeri yakıcı maddeler nedeniyle, 9'unun biçme sırasında balya ve biçerdöver makineleri kaynaklı, 4'ünün elektrik tellerinin kıvılcım atması, 1'inin atıl haldeki çöplerin yakılması, 1'inin kimliği belirsiz kişilerce kabloların yakılması ve 1'inin de inşaatta yapılan kaynaktan çıktığı belirtildi.
Edirne'de ise son bir ayda ekili alanlarda ve anız bulunan arazilerde çıkan yangınlarda, toplam 16 bin metrekare alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangınların anız yakma kaynaklı olduğu ifade edildi. Kırklareli Belediyesi İtfaiye ekipleri ise kentte son 1 ayda 8 bin metrekare anız, 30 bin 900 metrekare ekili alan olmak üzere toplam 31 bin 700 metrekare arazi zarar gördü.
Bu verilere göre 3 ili kapsayan Trakya´da toplam 102 bin 700 metrekare tarım alanı zarar gördü. `ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK DERTLERİNDEN'
Trakya Üniversitesi Bitki Islah Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, son aylarda bölgedeki yangınlara karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekti. Prof. Dr. Kaya, sigara izmariti, kibrit ve benzeri yanıcı madde ile temizlik amaçlı anız yakma gibi insan kaynaklı yangınlarla ilgili uyarıda bulunarak, "Trakya bölgesinde en çok ekilen ürün buğday, arkasından da arpa geliyor. Bunlar doğal olarak haziran sonu, temmuz başı civarında biçime hazır oluyor. Özellikle çevre yollarının, ormanların kenarlarında, insanın daha çok geçtiği yerler de doğal olarak yangına müsait oluyor. Gerek araçtan gerekse sigara izmariti ve benzeri şeylerden kaynaklanan yangınlar ülkemizin en büyük dertlerinden bir tanesi" dedi.
Trakya´da yangınların çeşitli alanlarda görüldüğünü belirten Kaya, "Sabotaj söylentileri de oldu. Bunlar son derece önemli. Çünkü özellikle son savaş da gösterdi ki dünyanın 3'te 1'i Ukrayna ve Rusya'da. Fiyatlarımız oldukça arttı. Buğdaya, ekmeğe, gıdaya ihtiyacımız son derece arttı. Bu bizim çiftçinin 1 yıllık emeği. Ülkemizin en önemli değerlerinden bir tanesi. Bunlar yandığı zaman gerek gıda, gerek döviz kaybımız, gerekse insanların emek kaybı son derece önemli" ifadelerini kullandı.
'YOL KENARINDAKİ TARLALAR 3-4 METRE SÜRÜLEBİLİR'
Prof. Dr. Kaya, özellikle tarım alanı bölgelerindeki yangın ihtimaline karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "İnsanlar çevreye dikkat etmeli. Yurt dışında birçok yere gittim. Özellikle yol kenarında olanlar, 23 metre, hatta 4-5 metre sürekli sürüyor. Erken hasat edip buraları sürüyor. Yol kenarlarını 3-4 metre sürerek önlemleri alıyorlar. Egzozdan çıkan yangınlar da söz konusu. Yol kenarlarında bu tür önlemler alınabilir. Valilikçe veya bakanlıkça piknik veya benzeri şeylerde ormana girişler yasaklandı. Bu tür yerlerde, bu dönemde gerekirse televizyon veya eğitim programlarıyla sürekli hatırlatılarak özellikle insan kaynaklı yangınların önüne geçilmesi gerekir" dedi.
'İZMARİTLER SÖNMÜYOR'
Piknik ve benzeri unsurların, insan kaynaklı yangınların önemli nedenlerinden olduğuna değinen Kaya, "İkincisi sigara. Bugün sokağa da en çok atılan izmaritler. İzmaritler sönmüyor. Kişiler söndüğünün farkında değil. Bu orman yangınlarına da sebep oluyor. Saman çok kolay tutuşabilen, özellikle kurak havalarda hatta bazen tarlanın içine attığımız şişeler mercek etkisi yapıyor. Bu atılan şişeler sayesinde de yangınlar çıkabiliyor ama insan kaynaklı yangınlarda önemli olan, sigara ve piknik benzeridir" diye konuştu.
'ANIZ YANGINLARI TOPRAĞIN KAYMAĞINI YAKIYOR'
Kaya, çiftçileri anız yangınları konusunda uyararak; "Bu yıl da gösterdi, saman da çok değerli. Yem kaynağı olarak önemli. Bir diğer önemli nokta da anız, temizlik amaçlı çiftçi veya üretici tarafından çıkarılan yangınları da kesinlikle yapmamamız gerekir. Çünkü bölgemizin organik maddesi oldukça düşük. Bu yangınlar sadece üzerindeki anızı yakmıyor, toprağın 3-4 santim kısmını da yakıyor. 3-4 santimlik kısmı, toprağın kaymak tabakası demek. Yani en verimli yeri demek. Anız yakarak aslında üreticilerimiz, kendinden kaynaklanmasa da insan kaynaklı da olsa aslında geleceğimizi yakıyor. Toprağın en kıymetli kısmı, burada oluşan organik maddesi veya biyolojik bazı böcekler de önemli. Anız yakarak aslında geleceğimizi karartıyoruz. Bu toprakların oluşması çok uzun yıllar alıyor. Bu nedenle gerek üreticilerimiz gerekse tesadüfen çıkan anız yangınlarını asla yapmamamız gerekir. Tüm üreticilere, bölgemizde yaşayan tüm kişilere söyleyelim, anız yakmayın, geleceğimizi karartmayın" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER
2022-07-21 12:09:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunca Nehri’ndeki su seviyesi, bölgedeki yağışların azlığı sebebiyle düşüyor Edirne’nin can suyu Tunca Nehri, kuraklıkla birlikte bataklığa döndü
YEREL HABERLER Tunca Nehri’ndeki su seviyesi, bölgedeki yağışların ...
Kıbrıs Barış Harekatı'nı gaziler anlattı
YEREL HABERLER Kıbrıs Barış Harekatı'nı gaziler anlattı
Marmara´nın batısı için `yüksek sıcaklık´ uyarısı
YEREL HABERLER Marmara´nın batısı için `yüksek sıcaklık´ uyarısı
Ayçiçeği hasadına haftalar kala Prof. Dr. Kaya, "Yeşil ot canavarı" diyerek büyük tehlikeye ve verim kaybına dikkat çekti
YEREL HABERLER Ayçiçeği hasadına haftalar kala Prof. Dr. Kaya, ...
Tunca Nehri'nde su seviyesi yüzde 50 düştü, üretici endişeli
YEREL HABERLER Tunca Nehri'nde su seviyesi yüzde 50 düştü, üretici ...
Meriç Nehri'nde hayran bırakan gün batımı manzarası
YEREL HABERLER Meriç Nehri'nde hayran bırakan gün batımı manzarası
Trakya Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, ameliyatsız aort kapağı değişiminde 100. vakaya ulaştı
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, ...
Edirne’de özel pul tasarımları
YEREL HABERLER Edirne’de özel pul tasarımları
Edirne Valisi Kırbıyık, ETB ve ETSO gezdi
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık, ETB ve ETSO gezdi
Yunanistan’da başpehlivan Kaflı oldu
YEREL HABERLER Yunanistan’da başpehlivan Kaflı oldu
Edirne’de amatör balıkçı tam 40 kiloluk yayın balığı tuttu
YEREL HABERLER Edirne’de amatör balıkçı tam 40 kiloluk yayın balığı ...
Edirne, en çok kursiyere ulaşan iller arasında 6'ncı sırada Edirne, Hayat Boyu Öğrenme çerçevesinde bin 16 kurs ve 22 bin 475 de kursiyere ulaştı
YEREL HABERLER Edirne, en çok kursiyere ulaşan iller arasında 6'ncı ...
Boyundan büyük balık yakaladı
YEREL HABERLER Boyundan büyük balık yakaladı
Edirne´de 2 bin 863 sikke ve tarihi obje ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne´de 2 bin 863 sikke ve tarihi obje ele ...
Elindeki siyah çanta ele verdi: Sikke ve objelerle kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Elindeki siyah çanta ele verdi: Sikke ve objelerle ...
Edirneli ustaların kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi Kavurucu sıcaklar en çok onları etkiliyor
YEREL HABERLER Edirneli ustaların kavurucu sıcakta ekmek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.