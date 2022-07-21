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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne Karaağaç yerleşkesi ‘Özel Korunaklı Destinasyon Alanı’ oldu

İHA

Edirne Karaağaç yerleşkesi ‘Özel Korunaklı Destinasyon Alanı’ oldu

Trakya Üniversitesi yönetimi, Edirne’nin en önemli turistik destinasyonlarından biri olan ve tarihten doğaya, kültürden sanata, eğitimden turizme kadar birçok bileşeni bünyesinde bulunduran Karaağaç Yerleşkesi'nin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına Karaağaç kampüsünü ‘Özel Korunaklı Destinasyon Alanı’ ilan etti. Farklı alanlarda uzman ve araştırmacılardan oluşan bir alan yönetimi oluşturan üniversite yönetimi tarihi alanı bilimsel, kültürel, sanatsal ve turistik açıdan yönetecek.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılan Tarihi Gar Binası, İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi, Milli Mücadele ve Lozan Müzesi, Doğa Tarihi Müzesi, GüngörRifat Arıbal Koleksiyonu gibi değerlere ev sahipliği yapan Karaağaç Yerleşkesi, Trakya Üniversitesi tarafından akademik ve bilimsel bir bakış açısı ile yönetilecek. Çeşitli altyapı çalışmalarının tamamlanması ile alanın korunması, geliştirilmesi, içinde barındırdığı değerlerin geleceğe taşınması ve kent kültürüne katkısının güçlendirilmesi amacıyla oluşturulan ve farklı alanlarda uzman akademisyen ve araştırmacıların bir araya geldiği Karaağaç Yerleşkesi Özel Korunaklı Destinasyon Alanı Yönetim Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Karaağaç Yerleşkesi'nde, alan incelemesinin de yapıldığı ilk toplantıya Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başkanlık ederken komisyon üyeleri Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin, Genel Sekreter Yardımcısı ve SKS Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurten Çetin, Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emel Gönenç Güler, Mimarlık Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Ertan Varlı, Yapı İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü ve Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenk Mısırlı, Personel Daire Başkanı Yılmaz Çavaş, Özel Kalem Müdürü Öğr. Gör. Kıvanç Ada, Özel Kalem Öğr. Gör. Orkun Akman, Güzel Sanatlar Fakültesi Sekreteri Nebil Ergin, İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi Sorumlusu Müslüm Özcan, Doğa Tarihi Müze Sorumlusu Özmen Yeltekin katıldı.

“Karaağaç kent kültürüne daha nitelikli katkı sunacak”
Karaağaç Yerleşkesi'ndeki alt ve üstyapı çalışmalarının tamamlanması ile alan için hazırlanan stratejik eylem planının son aşamasına gelindiğini, bu aşamada bir komisyon tarafından alanın yönetimine dair kararlar alındığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Karaağaç Yerleşkesi, Edirne’nin en önemli tarihi ve turistik noktalarından birisi. Burası aynı zamanda bir sanat ve eğitim noktası. Bu alan bize kimi acı kimi tatlı anıları, tarihi yapıları, müzeleri ile ecdadımızdan emanet olduğu gibi biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek geleceğe taşımak adına birtakım projeleri hayata geçirmeye kadar verdik. Bilimsel, kültürel, sanatsal açılardan ve farklı noktalardan ele alacağımız bu plan doğrultusunda Karaağaç Yerleşkemiz; kent kültürüne katkı sunmaya, şehrin dinamiklerine değer katmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

93 Harbi ile başlayan ve ilerleyen dönemlerde hız kazanan Balkan göçlerinin, ulus devletimizin temeli Nüfus Mübadelesinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş senedi olan Lozan Anlaşması'nın temel kesişim noktası olan Edirne ve Karaağaç’ta tüm bu konuları bilimsel, sanatsal ve kültürel olarak ele alacak sempozyum, sergi ve etkinliklere imza atacaklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, komisyon üyelerine teşekkür ederek çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade etti.

Doğa, tarih, kültür, sanat ve eğitim, hepsi bir arada
1. Ulusal Mimarı Akımının kurucusu ve büyük sanatkâr Mimar Kemaleddin tarafından yapılan Tarihi Gar Binası ve çevre yapıları ile içinde barındırdığı müzeleri, sanat galerisi, kültürel doku, tarihi alanlar ve ağaçları ile eğitim, doğa, tarih, kültür ve sanat başlıklarının bir arada sunulabildiği ender destinasyonlarından biri olan Karaağaç Yerleşkesi, alan yönetiminin aldığı kararlar doğrultusunda koruma ve yenileme çalışmalarının bir kısmı yeni eğitimöğretim dönemine kadar hazırlanacak. Komisyon kararı gereği ‘Müze kampüs’ niteliğindeki alana girişler ücretlendirilecek ve söz konusu alan, kent kültürüne değer katacak şekilde korumaya alınacak.
Toplantı, komisyon üyelerinin alanı gezmesi ve yerinde notlar alınması ile sona erdi.

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