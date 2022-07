Bunaltıcı sıcakta yük ve insan taşıyan at, yere yığıldı zor anlar yaşadı

Hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı Edirne’de, at arabasına bağlı olan ve yük taşıyan at, yorgun düşünce zor anlar yaşayıp yere yığıldı.

Edirne’de bunaltıcı hava sıcaklıkları ve yüksek nem yaşamı olumsuz etkiliyor. 40 dereceye kadar yaklaşan hava sıcaklığı nedeniyle hem insanlar hem de hayvanlar zor anlar yaşıyor. Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nden şehir merkezine giden bir vatandaşın yük taşıdığı at fenalaştı.



Araçlarından inip atı serinletmek için çaba sarf ettiler

Üzerinde 3 kişiyle birlikte demir sobanın bulunduğu at arabasını çeken at, yorgun düşünce zor anlar yaşayıp yere yığıldı. Atın sahibi atı dizginlerinden sökmeye çalışırken vatandaşlar da araçlarından inip yardıma geldi. Vatandaşlar, yanlarında bulunan suyla atı serinletmek için çaba sarf etti.



Ayağa kaldırılırken bir kez daha yere düştü

Uzun uğraşlar sonucu yerden kaldırılmaya çalışılan at, ayağa kaldırılırken zor anlar yaşayıp yeniden yere düştü. At, daha sonra sahibi tarafından kaldırılarak gölge alana götürüldü. Ardından vatandaşlar da at arabasını kendi imkanlarıyla yolun kenarına çekti.

