Ciğerin can yoldaşı Karaağaç biberinin hasadı başladı Edirne’de 40 dereceyi bulan sıcağın altında 72 kişiyle biber hasadı yapıldı Bu biberin fiyatı 400 TL, ilk hasat başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ciğerin can yoldaşı Karaağaç biberinin hasadı başladı Edirne’de 40 dereceyi bulan sıcağın altında 72 kişiyle biber hasadı yapıldı Bu biberin fiyatı 400 TL, ilk hasat başladı

İHA

Ciğerin can yoldaşı Karaağaç biberinin hasadı başladı Edirne’de 40 dereceyi bulan sıcağın altında 72 kişiyle biber hasadı yapıldı Bu biberin fiyatı 400 TL, ilk hasat başladı

Tava ciğerinin başkenti Edirne’de ciğerin can yoldaşı Karaağaç acı biberinin hasadı 40 derece sıcağın altında başladı. Biberler, iplere dizilip kurutulduktan 1 buçuk ay sonra 400 TL’den satılacak.
Edirne’nin meşhur tava ciğerinin vazgeçilmez garnitürü olarak ciğerin yanında misafirlere sunulan Karaağaç acı biberinin hasadını yapan Karaağaçlı vatandaşlar, hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı sıcak havada büyük emek harcıyorlar. İşçiler tarafından sabahın ilk ışıklarında toplanmasına başlanılan acı biberler, iplere dizilip kurutulduktan 1 buçuk ay sonra sofralardaki yerini alacak.

Biberler yüz yıllık ata tohumundan yetişiyor
Nisan ayında ekilen patentli tescilli Karaağaç biberinin hasadına başladıklarını belirten Edirneli üretici Tunahan Ule, biberin tohumunun dedesinin dedesinden kaldığını ata tohumu olduğunu söyledi. Yüz yıllara dayanan bir tohum olduğunu vurgulayan Ule, 72 kişiyle biber hasadı gerçekleştirdiklerini anlattı. Verimlerin çok güzel olduğunun altını çizen Ule, yeşil biberin fiyatını 25 TL, kuru biberin fiyatını ise 400 TL olarak belirlediklerini anlattı.

“Bu sıcaklığa biz alıştık”
Biberleri toplayan işçilerden Serpil Örs, “Temmuz ayına kadar ekip biçip bu hale getiriyoruz. İş zor, hangi iş zor değil ki? Her iş zor. Zor ama başarıyoruz yani. Konu komşumuz da burada. Akrabalar ile birlikte topluyoruz. Yeri geliyor 40 derece sıcaklıkta topluyorsun ama biz alıştık yani, yapacak bir şey yok. Bereket versin ekmeğimizi alıyoruz” dedi.

“Sıcak tepemizde mücadele ediyoruz”
Bir diğer işçi Özgün Genç, “Günlük kazancımız 150 TL’den başlıyor. Hasat iyi durumda görüldüğü gibi. Sıcak havada çalışıyoruz, hasadımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Mecburuz, bu sıcak havada çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Gülsüm Şeker de “Çavuşlarımız arabalar ile bizi alıp işe getiriyorlar Allah razı olsun. İşimizden çok memnunuz. Bir yaz boyunca çalışıyoruz, güneş üzerimizden geçiyor. Sıcak tepemizde mücadele ediyoruz” açıklamasında bulundu.

“Karaağaç biberi çok keskin acı bir biberdir”
Biberleri toplayan işçilerden Selahattin Yay, “Biberi ektik işte. Çapaladık, suladık. Şimdi de hasadına başladık. Hava sıcak ama bunu da toplamak lazım mal artık oldu yani. Hasat edilmesi lazım Karaağaç biberi çok keskin acı bir biberdir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bunaltıcı sıcakta yük ve insan taşıyan at, yere yığıldı zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Bunaltıcı sıcakta yük ve insan taşıyan at, yere ...
Edirne Karaağaç yerleşkesi ‘Özel Korunaklı Destinasyon Alanı’ oldu
YEREL HABERLER Edirne Karaağaç yerleşkesi ‘Özel Korunaklı ...
AK Parti'li Aksal: 6'lı masanın 7'nci ayağı HDP
YEREL HABERLER AK Parti'li Aksal: 6'lı masanın 7'nci ayağı HDP
Trakya´da toplam 102 bin 700 metrekare tarım alanı yandı
YEREL HABERLER Trakya´da toplam 102 bin 700 metrekare tarım alanı ...
Tunca Nehri’ndeki su seviyesi, bölgedeki yağışların azlığı sebebiyle düşüyor Edirne’nin can suyu Tunca Nehri, kuraklıkla birlikte bataklığa döndü
YEREL HABERLER Tunca Nehri’ndeki su seviyesi, bölgedeki yağışların ...
Kıbrıs Barış Harekatı'nı gaziler anlattı
YEREL HABERLER Kıbrıs Barış Harekatı'nı gaziler anlattı
Marmara´nın batısı için `yüksek sıcaklık´ uyarısı
YEREL HABERLER Marmara´nın batısı için `yüksek sıcaklık´ uyarısı
Ayçiçeği hasadına haftalar kala Prof. Dr. Kaya, "Yeşil ot canavarı" diyerek büyük tehlikeye ve verim kaybına dikkat çekti
YEREL HABERLER Ayçiçeği hasadına haftalar kala Prof. Dr. Kaya, ...
Tunca Nehri'nde su seviyesi yüzde 50 düştü, üretici endişeli
YEREL HABERLER Tunca Nehri'nde su seviyesi yüzde 50 düştü, üretici ...
Meriç Nehri'nde hayran bırakan gün batımı manzarası
YEREL HABERLER Meriç Nehri'nde hayran bırakan gün batımı manzarası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.