Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı

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Edirne’nin Keşan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtan eroin çıktı. Uyuşturucu ile birlikte yakalanan iki şahıs, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Uyuşturucu suçlarına karşı çalışmalarını yürüten Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi üzerinde şüpheli bir otomobili durdurdu. Araç içindeki O..M. ve H.A.S. isimli iki şahsı ve aracı kontrol eden ekipler 8 adet kilitli poşet içinde 1.98 gr. eroin maddesi ele geçirdi.

Haklarında soruşturma başlatılan şahıslar gözaltına alınırken, daha sonra çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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