Keşan’da huzur ve güven uygulaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keşan’da huzur ve güven uygulaması

İHA

Keşan’da huzur ve güven uygulaması

Edirne’nin Keşan ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamalarında 757 kişi sorgulandı. Aranan bir şahsın yakalandığı denetimlerde, toplam 28 bin TL ceza kesildi.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. İki saat süren denetimlerde 90 personel görev alırken, 757 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Kıraathane, park, internet kafe ve kafe gibi işletmelerin de kontrol edildiği uygulamalar sırasında uyuşturucu madde yapma suçundan aranan S.Z. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs adli makamlara teslim edildi. Sorgulamalar sırasında bir başka şahsın üzerinden de 0,3 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Denetimler trafik kontrolleri ile devam etti. 258 aracın sorgulandığı kontroller sırasında 13 araç ve sürücüsüne ihlal ettiklerini kanunların çeşitli maddelerinden toplamda 28 bin 771 TL para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan uyuşturucu ...
Edirne’de 6 kişinin yaralandığı kazada ortalık savaş alanına döndü
YEREL HABERLER Edirne’de 6 kişinin yaralandığı kazada ortalık savaş ...
Ciğerin can yoldaşı Karaağaç biberinin hasadı başladı Edirne’de 40 dereceyi bulan sıcağın altında 72 kişiyle biber hasadı yapıldı Bu biberin fiyatı 400 TL, ilk hasat başladı
YEREL HABERLER Ciğerin can yoldaşı Karaağaç biberinin hasadı ...
Bunaltıcı sıcakta yük ve insan taşıyan at, yere yığıldı zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Bunaltıcı sıcakta yük ve insan taşıyan at, yere ...
Edirne Karaağaç yerleşkesi ‘Özel Korunaklı Destinasyon Alanı’ oldu
YEREL HABERLER Edirne Karaağaç yerleşkesi ‘Özel Korunaklı ...
AK Parti'li Aksal: 6'lı masanın 7'nci ayağı HDP
YEREL HABERLER AK Parti'li Aksal: 6'lı masanın 7'nci ayağı HDP
Trakya´da toplam 102 bin 700 metrekare tarım alanı yandı
YEREL HABERLER Trakya´da toplam 102 bin 700 metrekare tarım alanı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.