Edirne'de termometreler 43 dereceyi gördü, sıcak hava bunalttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de termometreler 43 dereceyi gördü, sıcak hava bunalttı

DHA

Edirne'de termometreler 43 dereceyi gördü, sıcak hava bunalttı


Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de termometreler 43 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için gölge yerlere akın etti. Vatandaşlar, Meriç Nehri kenarındaki çay bahçeleri ve ağaç altlarını doldurdu, cadde ve sokaklar boş kaldı.
Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası, Edirne'de etkili olmaya başladı. Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği kentte, sıcaktan bunalanlar serinlemek için gölge alanlara akın etti. Sıcak hava nedeniyle Edirneliler dışarı çıkmayınca cadde ve sokaklar boş kaldı. Sokaklarda az da olsa dolaşanların büyük bölümünü çevre illerden ve komşu ülke Bulgaristan'dan gelen turistler oluşturdu. Bazıları serinlemek için dondurmacılarının önünde kuyruk oluşturdu. Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde sıcak havadan kaçanlar, gölgelik alanların bulunduğu işletmelere akın etti. Bazı kişiler ise serinlemek için Meriç Nehri kıyısındaki çay bahçelerini tercih etti. Meteoroloji yetkilileri sıcak havanın kentte önümüzdeki hafta boyunca etkili olacağını açıkladı.
SICAK HAVA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sıcaklığın, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısında 3 ile 5 derece daha artarak hafta boyunca etkili olacağı belirtildi. Uzmanlar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havada 11.00 ve 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
'NEFES ALAMIYORUZ'
Edirne'de sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşadıklarını ve nefes almakta zorlandığını söyleyen Gizem Çavuşoğlu, "Nefes alamıyoruz. Edirne´nin sıcağından, zaten dışarıya çıktığımız andan itibaren terler sırtımızdan akmaya başlıyor. Nefes almakta o kadar zorlanıyorum ki şu anda oturacak bir yer bakıyorum. Her yer güneş. Gölge bir yer bulamıyorum. O yüzden temennim bir an önce yazın bitmesi. Edirne´nin kışı da çok kötü aslında, yazı da. Ortası olmayan bir şehir olduğu için çok da bir şey beklememek ya da şaşırmamak lazım bu olaya. Nem de çok fazla, sıcaklık olması gerekenin çok üstünde. Çok bunaldık" dedi.
İstanbul'dan Edirne'ye ailesiyle gezmeye gelen Nevzat Baybek de "Burası İstanbul´dan sıcak. Allah yardımcımız olsun. Çok sıcak yani biz de `Oturalım, dondurma yiyelim´ dedik. Televizyonda 38 söyledi ama 40-42 derece var. Biz de gölge bulduk, kendimizi buraya attık" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-07-23 18:01:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne’de evde yalnız yaşayan kadın ölü bulundu
YEREL HABERLER Edirne’de evde yalnız yaşayan kadın ölü bulundu
Keşan’da huzur ve güven uygulaması
YEREL HABERLER Keşan’da huzur ve güven uygulaması
Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan uyuşturucu ...
Edirne’de 6 kişinin yaralandığı kazada ortalık savaş alanına döndü
YEREL HABERLER Edirne’de 6 kişinin yaralandığı kazada ortalık savaş ...
Ciğerin can yoldaşı Karaağaç biberinin hasadı başladı Edirne’de 40 dereceyi bulan sıcağın altında 72 kişiyle biber hasadı yapıldı Bu biberin fiyatı 400 TL, ilk hasat başladı
YEREL HABERLER Ciğerin can yoldaşı Karaağaç biberinin hasadı ...
Bunaltıcı sıcakta yük ve insan taşıyan at, yere yığıldı zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Bunaltıcı sıcakta yük ve insan taşıyan at, yere ...
Edirne Karaağaç yerleşkesi ‘Özel Korunaklı Destinasyon Alanı’ oldu
YEREL HABERLER Edirne Karaağaç yerleşkesi ‘Özel Korunaklı ...
AK Parti'li Aksal: 6'lı masanın 7'nci ayağı HDP
YEREL HABERLER AK Parti'li Aksal: 6'lı masanın 7'nci ayağı HDP
Trakya´da toplam 102 bin 700 metrekare tarım alanı yandı
YEREL HABERLER Trakya´da toplam 102 bin 700 metrekare tarım alanı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.