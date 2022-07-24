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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balkan Savaşları’ndan kalma Balon Hangarı 110 yıldır varlığını koruyor

İHA

Edirne'de Balkan Savaşları döneminde düşman hareketlerini izlemek için 110 yıl önce yapılan Balon Hangarı tarihe meydan okuyor.

Balkan Savaşları’ndan kalma Balon Hangarı 110 yıldır varlığını koruyor

Edirne'de Balkan Savaşları döneminde düşman hareketlerini izlemek için 110 yıl önce yapılan Balon Hangarı tarihe meydan okuyor.
Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapan Edirne’de birçok tarihi eser varlığını koruyor. Bunlardan birisi de Balkan Savaşları döneminden kalan Balon Hangarı. Balkan Savaşları'nda gözlem yapılan sabit balonun ilk deneme uçuşu, 20 Haziran 1912'de yapıldı. 1912’den bu yana hala ayakta olan Balon (Zeplin) Hangarı, en eski betonarme binalardan birisi olmasıyla da dikkat çekiyor. Düşmanın gözetlenmesinde istihbarat ve topçu birliklerine koordinat bildirmek için havalanan balonlara ev sahipliği yapan hangar zamanla unutuldu.
Birçok konuda ilklere imza atan Edirne, Türk havacılığının da tarihi açısından büyük ilklere ev sahipliği yaptı. Balkan savaşlarında gözlem yapılan ilk askeri balon burada kullanıldı. 1912 yılında inşa edilen hangarın aslında bir askeri yapı olduğunu aktaran Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, bulunduğu konum itibarı ile askeri strateji anlamında dönemin önemli bir yapısı olan hangarın Cumhuriyet döneminde de kullanıldığını söyledi. Balon Hangarı sayesinde Balkan Savaşları döneminde önemli bilgiler toplandığını söyleyen Beksaç, balonların özellikle düşman hareketliliğine karşı topçu ve diğer birliklere bilgi vermek, koordinatları sağlamak amacıyla yapıldığının bilindiğini ifade etti. Hangarın çevresinde yoğun olarak tabyalar bulunduğuna dikkat çeken Beksaç, "Buradaki balonlar genellikle topçular ve diğer askeri personelin düşman hareketlerini gözleyebilmek için kullandığı bir araçtır. Bu balonlar yükseltildiği takdirde buradaki gözleyen kişiler sayesinde arkada bulunan topçulara koordinatlar ve hedefler verildiği gibi, aynı zamanda karşı taraftaki düşman hareketliliğini de gözleme imkanı verebilen bir araçtır” dedi.
Balon (Zeplin) Hangarı'nın Edirne’nin tarihsel kimliğinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Beksaç, yapının korunması gerektiğine vurgu yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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