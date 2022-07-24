Balkona konan yaralı atmaca tedaviye alındı



Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde balkona konan yaralı atmaca tedavi altına alındı.

Keşan'da yaralı atmaca Eylem ve Serkan Yavuz çiftinin evinin balkonuna kondu. Çiftin çocukları Efe ve İnci Yavuz, balkondaki atmacanın yaralı olduğunu fark ederek ailesine bildirdi. Atmaca, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince aileden teslim alındı. Belediye Başkanı Helvacıoğlu, atmacaya sahip çıktıkları için çifte ve çocuklarına teşekkür etti. Atmaca, Keşan Belediyesi Geçici Sokak Hayvanları Bakım Evi´nde tedavi altına alındı. Atmacanın, tedavisinin tamamlanmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-07-24 15:31:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.