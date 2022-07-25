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Vali Kırbıyık, Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmalarını inceledi

İHA

Vali Kırbıyık, Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmalarını inceledi

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmalarını inceleyip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yüklenici firma tarafından hazırlanan iskeleler caminin minareleri çevresine kuruldu. Minarelerde devam eden çalışmaları inceleyen Vali Kırbıyık, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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