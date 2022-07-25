Yunanistan'daki orman yangını, Türkiye sınırından görülmeye başlandı

Ali Can ZERAY Uğur AKAGÜNDÜZ / MERİÇ (Edirne),(DHA)-YUNANİSTAN'ın Evros bölgesindeki Dadia Milli Parkı'nda 5 gün önce çıkan orman yangını, Edirne'nin Meriç ilçesinde de görülmeye başlandı.
Avrupa'nın en eski doğal koruma alanlarından biri olan Dadia Milli Parkı'ndaki orman, 5 gündür yanıyor. Kontrol altına alınamayan alevler, Türkiye sınırından görülmeye başlandı. Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinden görülebilen yangın ile ilgili Türk yetkililer de harekete geçti. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, bölgede inceleme yaptı.
DADİA KÖYÜ BOŞALTILDI
Bu arada yangın nedeniyle Dadia köyü de boşaltıldı. Yunanistan'ın havadan da müdahale ettiği yangın, Dadia Milli Parkı'ndaki yırtıcı kuşlar için de büyük tehlike oluşturuyor. Evros bölgesindeki park, 4 akbaba türünden 3'üne ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Balkan yarımadasında tek üreyen kara akbaba türü de bu parkta bulunuyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-07-25 15:09:19
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