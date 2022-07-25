Edirne’de park halindeki midibüste yangın

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Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde park halindeki bir midibüste çıkan yangında saman balyaları yandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenikarpuzlu beldesinde park halindeki bir midibüste yüklü samanlar bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede midibüsü sararken, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında midibüs kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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