Yüzme korkusunu yenip şampiyon olan Beyza: Hedefim olimpiyatlar



Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE Yüzme Eğitim Merkezi (EYEM) Sporcusu Beyza Işık (13), Sivas´ta düzenlenen Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonasında, 3 altın 1 gümüş madalya kazandı. Yüzme korkusunu yenmek için başladığı sporda daha önce de milli takıma seçilme başarısı yakalayan Işık, en büyük hayalinin olimpiyatlarda ülkesini temsil etmek olduğunu belirtti.

Edirne Yüzme Eğitim Merkezi (EYEM) Spor Kulübü Sporcusu Beyza Işık'ı ailesi, 6 yıl önce su korkusunu yenmesi için kursa yazdırdı. Yaz tatillerinde tek başına suya giremeyen Işık'ın yeteneği ise korkusunu yenmek için gittiği kursta fark edildi. Eğitmenleri aracılığıyla yüzmede kendini geliştiren Işık, yurt içinde katıldığı yarışmalarda dereceler aldı. Işık, bu süreçte milli takıma da seçilme başarısı yakaladı. Son olarak Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Sivas´ta düzenlenen Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonasında, 3 altın 1 gümüş madalya kazanan başarılı sporcu, hayalinin Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek olduğunu dile getirdi. Işık Sivas'taki şampiyonada, 100 metre ve 200 metre kelebek ile 400 metre karışıkta Türkiye şampiyonluğu, 200 metre karışıkta ise Türkiye ikinciliği elde etti.

'SU KORKUMU YENMEK İÇİN BAŞLADIM'

Sudan çok korktuğu için yüzme sporuna başladığını belirten Işık, "6 buçuk yıldır yüzme sporuyla ilgileniyorum. Sudan çok korkuyordum, su korkumu yenmek için başladım. Denizlerde ve havuzda babamın yanından ayrılamıyordum, çok korkuyordum. Bu nedenle başladım. Başlayınca suyu çok sevdim ve bir daha da bırakmak istemedim. Devamında başarılar da gelince yüzme sporunu daha çok sevdim. Daha çok çalışarak başarı elde ettim" dedi.

'ÇALIŞTIKÇA BAŞARI DA BERABERİNDE GELİYOR'

Çok çalıştıkça başarının da beraberinde geldiğini söyleyen Işık, "Çok çalışıyorum, başarılar gelince kendime daha çok özgüvenim geliyor. Çalışmayı asla bırakmıyorum. Tabii ki çalışınca meyvelerini almak çok güzel bir şey. Günde toplam 5 saat çalışıyorum. Derslerle birlikte zor oluyor ama başarılar gelince bu beni tetikliyor. Ailem de çok destek veriyor. Sürekli yanımdalar" diye konuştu.

'HAYALİM OLİMPİYATLARDA ÜLKEMİ TEMSİL ETMEK'

Hedefinin olimpiyatlar olduğunu kaydeden Beyza Işık, "Son olarak bu hafta Sivas'ta düzenlenen yüzme şampiyonasında 200 metre ve 100 metre kelebek ile 400 metre karışıkta Türkiye şampiyonu, 200 metre karışıkta ise Türkiye ikincisi oldum. Geçen yıl kelebekte yine kendi yaş kategorimde Türkiye şampiyonu olmuştum. Bu yıl da aynı başarıyı gösterdim ve çok mutluyum. Hedefim 2024'te olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek. Umarım bu hayalim gerçek olur" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Beyza'nın kupa töreni

Beyza'nın suya atlayışı

Beyza'nın yüzüşü

Beyza ile röportaj

Yüzmesinden detay

Havuzdan detay

Beyza ve madalyalarından detay DHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-07-26 13:39:49



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