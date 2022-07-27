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Tarım işçilerinin güneşin altında 40 derece sıcakta zorlu mesaisi

İHA

Edirne'de tava ciğerin can yoldaşı acı biberin toplanması için zaman zaman 40 dereceyi bulan sıcak havada güneşin altında çalışan tarım işçileri alın teri ile ekmek parası kazanıyor.

Tarım işçilerinin güneşin altında 40 derece sıcakta zorlu mesaisi

Edirne’de tava ciğerin can yoldaşı acı biberin toplanması için zaman zaman 40 dereceyi bulan sıcak havada güneşin altında çalışan tarım işçileri alın teri ile ekmek parası kazanıyor.
Edirne’nin meşhur tava ciğerinin vazgeçilmez garnitürü olarak ciğerin yanında misafirlere sunulan Karaağaç acı biberinin hasadını yapan Karaağaçlı vatandaşlar, hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı bölgede büyük emek harcıyor. Güneşin altında tarlanın ortasında akşama kadar ekmek parası için ter döken işçiler, günlük ortalama 200 TL kazanıyor.
40 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı nedeniyle zor anlar yaşadıklarını anlatan tarım işçisi Tarık Örs, güneşten korunmak için şapka taktıklarını ve sürekli su ile serinlemeye çalıştıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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