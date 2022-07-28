Bulgaristan'a vize muafiyeti, Edirne'de sevinçle karşılandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulgaristan'a vize muafiyeti, Edirne'de sevinçle karşılandı

DHA

Bulgaristan'a vize muafiyeti, Edirne'de sevinçle karşılandı


Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)BULGARİSTAN vatandaşlarına, Türkiye'ye pasaportsuz girebilme imkanı tanınmasını, Edirneli esnaf sevinçle karşıladı. Kararla, kentte gelecek turist sayısında yüzde 30 artış, kişi başı günlük harcamalarının ise 100 euroyu geçmesini beklediklerini belirten Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Edirne ticaretine Bulgarların ciddi bir katkısı vardı. Bu vize muafiyeti olmasıyla ve pasaport istenmemesi dolayısıyla Edirne ticaretine olumlu yönde bir etkileşim olacağı kanısındayım" dedi.
Cumhurbaşkanı Kararı ile Bulgaristan vatandaşlarına 'vize muafiyeti' sağlanmasını Edirneli esnaf sevinçle karşıladı. Komşu ülke vatandaşları için Türkiye'ye sadece kimlikle seyahatin yolu açılırken, gelişme esnafın yüzünü güldürdü. Döviz kuru farkı nedeniyle tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgar vatandaşlarının, sadece kimlikle girebilecek olmasının, kent ekonomisine de pozitif yönde yansıyacağı belirtildi.
'SEVİNDİRİCİ BİR GELİŞME'
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kent ekonomisi için çok olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "Alınan kararla birlikte Edirne'ye daha çok turist gelecek ve bu da kent ekonomisine katkı sağlayacak. Esnafımız için daha iyi olacağını düşünüyorum. Halihazırda oldukça yoğun şekilde Bulgar misafirlerimizi ağırlıyorduk. Bu karar sonrasında pasaport süresi dolan, yenilemekte zorluk yaşayan komşularımız da artık Edirne'ye gelebilecekler. Bu oldukça sevindirici bir gelişme. Bir an önce gelmelerini bekliyoruz" diye konuştu.
'ESNAFIMIZA NEFES OLACAK'
AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da kararın Edirne esnafına bir nefes olacağını söyleyerek, "Çok şükür Edirne esnafı Bulgar ve Yunan vatandaşlarımızın geliş gidişlerinden faydalanıyorlar. Bu da ticaretlerine yansıyor. Bu kararda bir nebze olsun ticaretlerini artıracaktır. Edirne esnafına bir nefes olacak. Esnafımız inşallah biraz daha güzel işler yapacak" ifadelerini kullandı.
'EDİRNE'YE DAHA FAZLA ZAMAN AYIRABİLECEKLER'
Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da şu ifadeleri kullandı:
"Edirne bir turizm kenti. Dünyanın her tarafından turist çekiyoruz. Ama Bulgar turistler de son zamanlarda Edirne´yi ziyarete, Edirne´den alışverişe oldukça fazla geliyorlardı. Şimdi zaman kısıtlamaları olmayacak. Zaman kısıtlamaları olmadığı için de daha çok zaman ayıracaklar, burada daha çok kalacaklar. Otellerde 1 gün kalacaklarına 3 gün kalacaklar. Edirne´yi daha çok gezecekler ve tabii ki daha çok alışveriş yapacaklar. Edirne ekonomisine katkı sağlayacaklar. Ne kadar çok turist gelirse buraya, ne kadar çok para harcarsa bizim ekonomimiz için o kadar iyi."
'KARARIN KENT EKONOMİSİNE ÇOK KATKISI OLACAK'
Tarihi Ali Paşa Kapalı Çarşısı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan Güler ise pasaportsuz seyahatin Edirne'ye avantaj sağlayacağını kaydederek, "Normalde pasaport her Bulgar vatandaşında yoktu. Pasaport sürelerini uzatmaları gerekiyordu. Böyle olunca pasaportsuz şekilde kimlikle ülkeye giriş yapacaklar ve bunun da bize avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Çok sayıda geliyordu, artık daha da artacağını düşünüyorum ziyaretçilerin. Kent ekonomisine çok katkısı olacak" ifadelerini kullandı.
'TÜRKİYE'YE DAHA KOLAY GELECEKLER'
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, kararın ilerleyen günlerde Edirne ticaretine katkısının daha çok hissedileceğini dile getirerek, şunları söyledi:
"Edirne ticaretine Bulgarların ciddi bir katkısı vardı. Bu vize muafiyeti olmasıyla ve pasaport istenmemesi dolayısıyla Edirne ticaretine olumlu yönde bir etkileşim olacağı kanısındayım. Öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki günlerde bunları daha çok hissedeceğiz. Hafta sonu 8-10 bin civarındaydı kişiler. Önümüzdeki günlerde bunun yansımalarını çek edelim, tahmin ediyorum ki yüzde 20-30 daha artar. Karşıda herkesin pasaportu yoktu. Pasaport ciddi bir süreç alıyor; resmi evraklar, devlet dairelerinde. Şimdi kimlikle geleceği için daha kolay gelecekler ülkemize."
Bulgar ziyaretçilerin kişi başı 100 euro harcadığını aktaran Zıpkınkurt, "Otellerimizde yer bulmanız çok kolay değil Edirne´de bu günlerde. Bunlar günlük ortalama yaklaşık 100 euro civarında para harcıyorlardı alışveriş için. Ama konaklarlarsa bu rakam 200 euroya çıkıyor kişi başı. Bu da Edirne için iyi bir kazanç. Ülke ekonomisine de ciddi anlamda döviz geliyor. Şehrimizin ticari hayatına ciddi katkıları var. Bu da Edirne´de ticaret yapanları mutlu ediyor. Ciddi anlamda da sorunsuz müşteri ile karşılaşıyorlar. Gelen kişi sayısında adet bazlı artışlar olur, dolayısıyla ekonomik olarak da ticarete yansır" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-07-28 10:39:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'ye akın eden Bulgarlar, dönüş yolunda kuyruk oluşturdu
YEREL HABERLER Edirne'ye akın eden Bulgarlar, dönüş yolunda kuyruk ...
Pasaportsuz giriş başladı, Bulgar turistler Edirne'ye akın etti Kararı duyan Bulgar turistler akın akın Edirne'ye gelmeye başladı
YEREL HABERLER Pasaportsuz giriş başladı, Bulgar turistler Edirne'ye ...
Evin önünde pusuya yattı boşanmak üzere olduğu eşine kurşun yağdırdı
YEREL HABERLER Evin önünde pusuya yattı boşanmak üzere olduğu eşine ...
Tarım işçilerinin güneşin altında 40 derece sıcakta zorlu mesaisi
YEREL HABERLER Tarım işçilerinin güneşin altında 40 derece sıcakta ...
Kötü koku yayılan evden ceset çıktı
YEREL HABERLER Kötü koku yayılan evden ceset çıktı
Boşanma aşamasındaki eşini evine girerken tabancayla yaraladı
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini evine girerken tabancayla ...
Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü (2)
YEREL HABERLER Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü (2)
Vali Kırbıyık, Keşan'daki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu
YEREL HABERLER Vali Kırbıyık, Keşan'daki orman yangını bölgesinde ...
Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü
Keşan’da ormanlık alanda yangın çıktı
YEREL HABERLER Keşan’da ormanlık alanda yangın çıktı
Edirne’de coğrafi işaret almış ürün sayısı 10’a yükseldi Rumeli usulü ciğer sarma, coğrafi işaretli tescilli ürün olarak görücüye çıktı
YEREL HABERLER Edirne’de coğrafi işaret almış ürün sayısı 10’a ...
Yüzme korkusunu yenip şampiyon olan Beyza: Hedefim olimpiyatlar
YEREL HABERLER Yüzme korkusunu yenip şampiyon olan Beyza: Hedefim ...
Yunanistan'daki orman yangını, Türkiye'den endişe ile izleniyor
YEREL HABERLER Yunanistan'daki orman yangını, Türkiye'den endişe ile ...
Beyza Işık'ın hedefi olimpiyatlarda ülkesini temsil etmek
YEREL HABERLER Beyza Işık'ın hedefi olimpiyatlarda ülkesini temsil ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.