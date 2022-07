Bulgaristan'a vize muafiyeti, Edirne'de sevinçle karşılandı

Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)BULGARİSTAN vatandaşlarına, Türkiye'ye pasaportsuz girebilme imkanı tanınmasını, Edirneli esnaf sevinçle karşıladı. Kararla, kentte gelecek turist sayısında yüzde 30 artış, kişi başı günlük harcamalarının ise 100 euroyu geçmesini beklediklerini belirten Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Edirne ticaretine Bulgarların ciddi bir katkısı vardı. Bu vize muafiyeti olmasıyla ve pasaport istenmemesi dolayısıyla Edirne ticaretine olumlu yönde bir etkileşim olacağı kanısındayım" dedi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Bulgaristan vatandaşlarına 'vize muafiyeti' sağlanmasını Edirneli esnaf sevinçle karşıladı. Komşu ülke vatandaşları için Türkiye'ye sadece kimlikle seyahatin yolu açılırken, gelişme esnafın yüzünü güldürdü. Döviz kuru farkı nedeniyle tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgar vatandaşlarının, sadece kimlikle girebilecek olmasının, kent ekonomisine de pozitif yönde yansıyacağı belirtildi.

'SEVİNDİRİCİ BİR GELİŞME'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kent ekonomisi için çok olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "Alınan kararla birlikte Edirne'ye daha çok turist gelecek ve bu da kent ekonomisine katkı sağlayacak. Esnafımız için daha iyi olacağını düşünüyorum. Halihazırda oldukça yoğun şekilde Bulgar misafirlerimizi ağırlıyorduk. Bu karar sonrasında pasaport süresi dolan, yenilemekte zorluk yaşayan komşularımız da artık Edirne'ye gelebilecekler. Bu oldukça sevindirici bir gelişme. Bir an önce gelmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

'ESNAFIMIZA NEFES OLACAK'

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da kararın Edirne esnafına bir nefes olacağını söyleyerek, "Çok şükür Edirne esnafı Bulgar ve Yunan vatandaşlarımızın geliş gidişlerinden faydalanıyorlar. Bu da ticaretlerine yansıyor. Bu kararda bir nebze olsun ticaretlerini artıracaktır. Edirne esnafına bir nefes olacak. Esnafımız inşallah biraz daha güzel işler yapacak" ifadelerini kullandı.

'EDİRNE'YE DAHA FAZLA ZAMAN AYIRABİLECEKLER'

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da şu ifadeleri kullandı:

"Edirne bir turizm kenti. Dünyanın her tarafından turist çekiyoruz. Ama Bulgar turistler de son zamanlarda Edirne´yi ziyarete, Edirne´den alışverişe oldukça fazla geliyorlardı. Şimdi zaman kısıtlamaları olmayacak. Zaman kısıtlamaları olmadığı için de daha çok zaman ayıracaklar, burada daha çok kalacaklar. Otellerde 1 gün kalacaklarına 3 gün kalacaklar. Edirne´yi daha çok gezecekler ve tabii ki daha çok alışveriş yapacaklar. Edirne ekonomisine katkı sağlayacaklar. Ne kadar çok turist gelirse buraya, ne kadar çok para harcarsa bizim ekonomimiz için o kadar iyi."

'KARARIN KENT EKONOMİSİNE ÇOK KATKISI OLACAK'

Tarihi Ali Paşa Kapalı Çarşısı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan Güler ise pasaportsuz seyahatin Edirne'ye avantaj sağlayacağını kaydederek, "Normalde pasaport her Bulgar vatandaşında yoktu. Pasaport sürelerini uzatmaları gerekiyordu. Böyle olunca pasaportsuz şekilde kimlikle ülkeye giriş yapacaklar ve bunun da bize avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Çok sayıda geliyordu, artık daha da artacağını düşünüyorum ziyaretçilerin. Kent ekonomisine çok katkısı olacak" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'YE DAHA KOLAY GELECEKLER'

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, kararın ilerleyen günlerde Edirne ticaretine katkısının daha çok hissedileceğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Edirne ticaretine Bulgarların ciddi bir katkısı vardı. Bu vize muafiyeti olmasıyla ve pasaport istenmemesi dolayısıyla Edirne ticaretine olumlu yönde bir etkileşim olacağı kanısındayım. Öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki günlerde bunları daha çok hissedeceğiz. Hafta sonu 8-10 bin civarındaydı kişiler. Önümüzdeki günlerde bunun yansımalarını çek edelim, tahmin ediyorum ki yüzde 20-30 daha artar. Karşıda herkesin pasaportu yoktu. Pasaport ciddi bir süreç alıyor; resmi evraklar, devlet dairelerinde. Şimdi kimlikle geleceği için daha kolay gelecekler ülkemize."

Bulgar ziyaretçilerin kişi başı 100 euro harcadığını aktaran Zıpkınkurt, "Otellerimizde yer bulmanız çok kolay değil Edirne´de bu günlerde. Bunlar günlük ortalama yaklaşık 100 euro civarında para harcıyorlardı alışveriş için. Ama konaklarlarsa bu rakam 200 euroya çıkıyor kişi başı. Bu da Edirne için iyi bir kazanç. Ülke ekonomisine de ciddi anlamda döviz geliyor. Şehrimizin ticari hayatına ciddi katkıları var. Bu da Edirne´de ticaret yapanları mutlu ediyor. Ciddi anlamda da sorunsuz müşteri ile karşılaşıyorlar. Gelen kişi sayısında adet bazlı artışlar olur, dolayısıyla ekonomik olarak da ticarete yansır" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-07-28 10:39:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.