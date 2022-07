CHP heyeti, gurbetçilerin sorunlarını dinleyip, projelerini açıkladı

CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Kapıkule Sınır Kapısı’nda hayata geçirdikleri "Sıla Yolu" projesi ve gurbetçilerin sorunları hakkında açıklama yapıp, gurbetçilerin sorunlarını dinledi.

Avrupa ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini anavatan Türkiye’de geçiren gurbetçiler, izinlerinin tamamlanmasına kısa bir süre kala sevdiklerini geride bırakıp, yaşadıkları ülkelere dönmenin hüznünü yaşıyor. CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, beraberindeki heyetle birlikte Edirne’de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı yanına gelerek, hayata geçirdikleri "Sıla Yolu" projesinin tanıtımında konuştu. Gurbetçilerin sorunları ve yaşadıkları problemler hakkında açıklamalarda bulunan Tezcan, ardından gurbetçileri ziyaret edip sorunlarını dinledi. Tezcan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşımız orada çalışıp kazanıp, hem yaşadıkları ülkenin ekonomisine ama hepsinden daha fazla ülkemizin ekonomisine çok büyük katkılar ve destekler veriyorlar. Vatandaşlarımız bunları yaparken yüreklerindeki memleket sevgisi zerre kadar eksilmiyor. Her seferinde sıla ve gurbet arasında memleket hasreti ve sevgisi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ayrılmaz bir parçası.”



“Gurbetçi vatandaşlarımızın sorunlarını not alacağız”

Tezcan, “Kapıkule Sınır Kapısı özellikle Avrupa’da, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’ye giriş yaptığı en önemli kara yolu gümrük girişi. Avrupa’da birinci dünyada ikinci büyüklükte giriş yapılan gümrük kapısı. Vatandaşlarımızla burada buluşmak, onları gelirken karşılamak giderken uğurlamak üzere burada izin döneminde parti görevlilerimiz kendileriyle buluşacak. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza dönük önemli düşüncelerimizi ve projelerimizi içeren broşürlerimizi takdim edeceğiz. Onların sorunlarını tespit etmek üzere söyleyeceklerini not edeceğimiz bir küçük anket niteliğinde sorun tespiti notlarını alacağız” dedi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın birçok sorunu olduğun söyleyen Tezcan, “Karayolu gümrük girişlerinde, havalimanlarında gümrük girişlerinde, denizde limanda gümrük girişlerinde uzun bekleme sürelerinden tutun yol güvenliğine kadar bugüne kadar bütün vatandaşlarımız bu sorunlarını kararlı ve ısrarlı bir biçimde dile getirmelerine rağmen bunları önlemeye yönelik ciddi adımlar atılmamış” ifadelerini kullandı.



“Türkiye hariç diğer sınır kapılarında eziyet çekiyoruz”

Gurbetçi vatandaş, Türkiye hariç diğer gümrük kapılarında çok eziyet çektiklerini belirtti. Bekleme süresinin çok uzun olduğunu anlatan gurbetçi vatandaş, Bulgaristan tarafında 8 kilometre beklediklerini ifade etti. Özlem ve hasretle Türkiye’ye geldiklerini belirten gurbetçi vatandaş, “Diğer sınır kapıları burnumuzdan getiriyor” açıklamasında bulundu.

