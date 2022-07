Bulgar turistler pazara akın etti, Ulus Pazarı'nda adım atacak yer kalmadı

Kentte her hafta Cuma günü kurulan ve özellikle Bulgar turistlerin uğrak noktası olan Ulus Pazarı bu hafta en kalabalık günlerinden birisini yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye pasaportsuz girebileceğini duyurmasının ardından Edirne turist akınına uğradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bulgaristan'dan Türkiye'ye pasaportsuz gireceğini duyurması, hem pazar esnafını hem de turistleri sevindirdi. Bulgar turistlerin yeniden kente gelmeye başlamasıyla birlikte pazarda Bulgarca etiketlerin de arttığı görüldü. Kararı duyan Bulgar turistler ise alışveriş yapmak için otobüslerle ve kendi araçlarıyla sabahın erken saatlerinden itibaren Edirne'ye akın etti.

Geçtiğimiz haftalarda Bulgar turistlerin olmamasından dolayı işleri durgun olan esnaf, açıklanan kararın ardından yaşanan turist hareketliliği ile eski günlerine dönmeye başladı.

Gıdadan giyime, ayakkabıdan çantaya, ev eşyasından, temizlik ürünlerine kadar birçok ihtiyacını Edirne'den karşılayan Bulgar turistler, bu hafta Ulus Pazarı'nda yoğunluk oluşturdu. Aldıklarını bavullara ve çantalara yerleştiren Bulgar turistler, kent merkezinden de alışveriş yaptı.



“Önümüzdeki günlerde yoğunluğun artmasını bekliyoruz”

Bu kararın esnaf için çok önemli olduğunu söyleyen pazar esnafı Salim Mızrak, "Hem Edirne esnafı olarak hem de Pazar esnafı olarak bir rahatlama oldu. Geçtiğimiz haftalarda Bulgar vatandaşların gelişlerinde bir azalma vardı. Şuanda pasaportsuz gelmeleri bizim açımızdan çok iyi. Artık daha fazla gelecekler ve daha fazla alışveriş yapacaklar. Buda sadece bizim satışlarımızı değil Edirne’yi dolayısıyla Türkiye’yi de olumlu yönde etkileyecektir. Geçtiğimiz haftalara göre bu hafta çok daha fazla yoğunluk var. Önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha da artmasını bekliyoruz” dedi.



“Artık her hafta geleceğiz”

Edirne’ye gezmeye geldiklerini ve pasaport zorunluluğunun kaldırılmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyen Bulgaristan’dan gelen Ruhi Smail, "Artık Edirne’ye gelmek bizim için daha kolay hale geldi. Bu karar sonrası her hafta geleceğim. Bu karar sonrası bütün Bulgar vatandaşların geleceğini düşünüyorum. Geldiğimizde mutlaka pazara uğruyoruz. Buradan bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz” diye konuştu.



“Alışveriş için genellikle Edirne’yi tercih ediyoruz”

Alışveriş için genellikle Edirne’yi tercih ettiklerini söyleyen Bulgaristan’dan gelen Kadri Kadri, "En çok alışveriş yaptığımız yer Ulus Pazarı. Kendi ülkemizden daha ucuz olduğu için ve aradığımız her ürünü bulabildiğimiz için Edirne’yi tercih ediyoruz. Bizlere Edirne esnafı çok yardımcı oluyor. Gümrük kapılarından kimlik ile geçebilmek bizler için büyük bir imkân olacak. Çünkü bazı arkadaşlar pasaportu olmadığı için gelip Edirne’den alışveriş yapamıyor. Pazarı çok seviyoruz ve beğeniyoruz. Aradığımız her şeyi burada uygun fiyata bulabilmek büyük ayrıcalık” ifadelerini kullandı.

İki haftadır işlerinin durgun olduğunu fakat bu hafta Bulgar vatandaşların da gelmesiyle hareketlilik yaşanmaya başladığını söyleyen pazar esnafı Emirhan Mızrak, "Bu haftadan itibaren gerçekten yoğunluk yeniden artmaya başladı. Pazarın daha çok canlanmasını bekliyoruz. Yabancı vatandaşların gelişlerinde gerçekten büyük bir artış söz konusu. Alınan bu karar bizleri çok sevindirdi” ifadelerini kullandı.

