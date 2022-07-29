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CHP'li Tezcan, Kapıkule'de 'Sıla Yolu' projesini başlattı

DHA

CHP'li Tezcan, Kapıkule'de 'Sıla Yolu' projesini başlattı


Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığındaki heyet, yurt dışında yaşayan gurbetçilere yönelik hayata geçirilen 'Sıla Yolu' projesini Kapıkule Sınır Kapısı'ndan başlattı. Giriş çıkış yapan gurbetçilere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mektubunu veren Tezcan, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını biliyoruz. Bu sorunları çözme konusunda hazırlıklarımız tamam" dedi.
CHP'nin gurbetçilere yönelik başlattığı 'Sıla Yolu' projesi, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda başlatıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, beraberindeki heyetle projenin tanıtımı ve gurbetçilerin sorunlarını dinlemek üzere Kapıkule'ye geldi. Tezcan'a Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve partililer eşlik etti. Tezcan, sınır kapısında kurulan stantta ülkeye giriş ve çıkış yapan gurbetçilere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mektubunu vererek, sorunlarını dinleyeceklerini dile getirdi.
'SORUNLARI BİLİYORUZ, HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM'
Yurt dışında yaşayan Türklerin sorunlarını çözme konusunda hazırlıklarının tamamlandığını belirten Tezcan, "Sıla Yolu projemizde bizim buradaki vatandaşlarımıza öncelikle Genel Başkan'ımızın mektubunu kendilerine takdim edeceğiz, ayrıca yurt dışında yaşayanlara dönük önemli projelerimizi içeren broşürlerimizi takdim edeceğiz ve onların sorunlarını tespit etmek üzere söyleyeceklerini not edeceğimiz bir küçük anket niteliğinde sorun tespiti notlarını alacağız. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını biliyoruz. Bu sorunları çözme konusunda hazırlıklarımız tamam. Sayın Genel Başkan'ımızın mektubunda bunların tamamı olmamakla birlikte, önemli sorunlarla ilgili vatandaşlarımıza mesajlar var. Sayın Genel Başkan'ımız onlara 'hoş geldiniz' ve 'güle güle' derken, yaşadıkları ülkeden Türkiye'ye verdikleri desteğin ne kadar önemli olduğunu, çok açık ve sıcak bir üslupla ifade ediyor" dedi.
'SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ADIM ATILMADI'
Gurbetçilerin, sadece Türkiye ekonomisine katkı sağlama durumunda hatırlanacak kişiler olmadığını söyleyen Tezcan, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın birçok sorunu var. Kara yolu gümrük girişlerinde, havalimanı gümrük girişlerinde, denizdeki limanlardan girişlerinde uzun sürelerden tutun yol güvenliğine kadar, bugüne kadar bütün vatandaşlarımız bu sorunlarını kararlı ve ısrarlı olarak dile getirmelerine rağmen, bunları önlemeye yönelik adımlar, ne yazık ki atılmamıştır. Bir başka önemli konu; yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı, Türkiye ekonomisine katkı için buraya getirirken iyi ama buraya getirdikleri araçları en azından uzunca bir süre Türkiye'de bulundurabilme hakları ne yazık ki sağlanmıyor. Veya yurt dışından getirdikleri telefonları, burada kullanabilme, yeterince uzunca süre burada telefon kullanma hakları sağlanmıyor. Bunlar bugüne kadar çok kolay çözülebilecek sorunlarken, ne yazık ki çözülmemiş" diye konuştu.
'YURT DIŞI BAŞLI BAŞINA BİR SEÇİM ÇEVRESİ OLMALI'
Gurbetçilerin, kendileri için açtıkları sandıklarda hangi milletvekiline oy verdiklerini göremediğini kaydeden Tezcan, "Bugün yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız oy veriyor, verdikleri oy Türkiye'de 81 ilin sandıklarına dağıtılıyor. Hiçbirisi kendi milletvekilini seçemiyor. Listelere gidip sandıkta oy verirken hangi adaya oy verdiklerini bilmeden, Türkiye'deki 600 milletvekili adayı içerisinden kime denk gelirse diye oy veriyorlar. Yurt dışı seçim çevresinin tıpkı 81 ildeki seçim çevresi gibi, ayrı bir il gibi düşünülüp yurt dışının başlı başına bir seçim çevresi olmasını istiyoruz. Yurt dışı seçim çevresi için ayrı milletvekili adaylarının gösterilmesini ve orada yaşayan vatandaşlarımızın oy verirken kime oy verdiğini bilerek sandığa gitmesini istiyoruz. Seçtikleri milletvekilleri, oradaki vatandaşların dertlerini daha yakından takip etsin istiyoruz. Oradaki kardeşlerimiz, milletvekillerine hesap sorabilsin istiyoruz" dedi.
'MUTLAKA SANDIĞA GİDİP, SEÇMEN OLMALILAR'
Yurt dışında yaşayanların oylarını kullanmaları gerektiğini söyleyen Tezcan, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan bir isteğimiz var; tabi ki sandığa gidip bize oy vermelerini istiyoruz ama bunun ötesinde daha bugünden kendilerinin doğrudan doğruya 'turkiye.gov.tr'ye girip ikametlerinin yurt dışında olup olmadığını kontrol etmelerini istiyoruz. Seçmen olmalarını istiyoruz. Haklarının etkili savunulabilmesini sağlamak için seçmen olmaları, sandığa gitmeleri gerekiyor. Mavi kartlarla ilgili çok ciddi sorunları var yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın. Mavi kartlı vatandaşlarımız hukuken vatandaşlık statüsünde değil, mavi kartlı kardeşlerimizin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi eşit statüde işlemlere tabi tutulmasını, eşit haklara sahip olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER
2022-07-29 16:20:19

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