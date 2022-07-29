Edirne´de sürücü koltuğunun altına gizlenmiş 9 kilo kokain ele geçirildi

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)-EDİRNE´de, Hamzabeyli Sınır Kapısı´ndan yurda giriş yapan bir araçta yapılan aramada 9 kilo 120 gram kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, yurda giriş yapan G.N.H. yönetimindeki aracı durdurdu. Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği personeli ve narkotik köpeğiyle araçta yapılan aramada, sürücü koltuğunun altına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 9 milyon lira olan 9 kilo 120 gram kokain ele geçirildi. Sürücü G.N.H. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-07-29 18:44:46



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