Edirne´de sürücü koltuğunun altına gizlenmiş 9 kilo kokain ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne´de sürücü koltuğunun altına gizlenmiş 9 kilo kokain ele geçirildi

DHA

Edirne´de sürücü koltuğunun altına gizlenmiş 9 kilo kokain ele geçirildi


Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)-EDİRNE´de, Hamzabeyli Sınır Kapısı´ndan yurda giriş yapan bir araçta yapılan aramada 9 kilo 120 gram kokain ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, yurda giriş yapan G.N.H. yönetimindeki aracı durdurdu. Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği personeli ve narkotik köpeğiyle araçta yapılan aramada, sürücü koltuğunun altına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 9 milyon lira olan 9 kilo 120 gram kokain ele geçirildi. Sürücü G.N.H. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-07-29 18:44:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“Kadına El Kal-Ka-Maz” projesi erkeklere anlatıldı
YEREL HABERLER “Kadına El Kal-Ka-Maz” projesi erkeklere anlatıldı
CHP'li Tezcan, Kapıkule'de 'Sıla Yolu' projesini başlattı
YEREL HABERLER CHP'li Tezcan, Kapıkule'de 'Sıla Yolu' projesini ...
Bulgar turistler pazara akın etti, Ulus Pazarı'nda adım atacak yer kalmadı
YEREL HABERLER Bulgar turistler pazara akın etti, Ulus Pazarı'nda ...
CHP heyeti, gurbetçilerin sorunlarını dinleyip, projelerini açıkladı
YEREL HABERLER CHP heyeti, gurbetçilerin sorunlarını dinleyip, ...
Dönüş yolundaki gurbetçiler: "Halinize şükredin, Avrupa bildiğiniz gibi değil"
YEREL HABERLER Dönüş yolundaki gurbetçiler: "Halinize şükredin, ...
Edirne’de tren ray destek traversleri ve elektrik trafosu yandı Hava sıcaklıklarının artmasıyla yangınlar arttı
YEREL HABERLER Edirne’de tren ray destek traversleri ve elektrik ...
Polis ekiplerince “En İyi Narkotik Polisi Anne” sunumu yapıldı
YEREL HABERLER Polis ekiplerince “En İyi Narkotik Polisi Anne” ...
Bulgaristan'a vize muafiyeti, Edirne'de sevinçle karşılandı
YEREL HABERLER Bulgaristan'a vize muafiyeti, Edirne'de sevinçle ...
Edirne'ye akın eden Bulgarlar, dönüş yolunda kuyruk oluşturdu
YEREL HABERLER Edirne'ye akın eden Bulgarlar, dönüş yolunda kuyruk ...
Pasaportsuz giriş başladı, Bulgar turistler Edirne'ye akın etti Kararı duyan Bulgar turistler akın akın Edirne'ye gelmeye başladı
YEREL HABERLER Pasaportsuz giriş başladı, Bulgar turistler Edirne'ye ...
Evin önünde pusuya yattı boşanmak üzere olduğu eşine kurşun yağdırdı
YEREL HABERLER Evin önünde pusuya yattı boşanmak üzere olduğu eşine ...
Tarım işçilerinin güneşin altında 40 derece sıcakta zorlu mesaisi
YEREL HABERLER Tarım işçilerinin güneşin altında 40 derece sıcakta ...
Kötü koku yayılan evden ceset çıktı
YEREL HABERLER Kötü koku yayılan evden ceset çıktı
Boşanma aşamasındaki eşini evine girerken tabancayla yaraladı
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini evine girerken tabancayla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.