Keşan’da özel harekat ve çevik kuvvet destekli huzur ve güven uygulaması

Edirne’nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün katılımıyla ilçe genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamalar kapsamında 451 kişinin GBT sorgusu yapılırken çeşitli adreslere de baskınlar düzenlendi.

Bu doğrultuda 11 adreste yapılan aramalarda 6 fişek eroin maddesi, 1 fişek toz esrar, 4 fişek bonzai maddesi, 1 adet ecstasy hap, 1 fişek kubar esrar maddesi ve 9.98 gr. kenevir tohumu ele geçirilirken, bunlarla birlikte 1 adet havalı tüfek, 1 pompalı tüfek ile 1 de kuru sıkı tabanca yakalandı.

Silahla uyuşturucu maddelerle birlikte 12 şahıs da haklarında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem başlatıldı.

Çalışmalar kaçak tütün denetimleri ile devam ederken bir F.Ş. isimli şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 36 bin 600 adet boş makaron ve 1440 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Huzur ve güven uygulamaları cadde mekanlarda da devam etti. Kafe, kıraathane ve internet kafe gibi yerler kontrol edilirken, 1 yoklama kaçağı şahıs ile birlikte A.C.Ü. ve Y.K. isimli iki şahıs çaldıkları elektrik kablosu ile polis noktasına takıldı. Üzerlerinden yan keski ve asma kilit yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Aynı zamanda uyuşturucu madde suçundan aranan 5 şahıs da polis denetimine takıldı.

Son olarak trafik uygulamaları ile devam eden çalışmalarda 135 araç sorgusu yapılırken, 6 araç sürücüsüne toplamda 12 bin 72 lira ceza kesildi. 1 araç da trafikten men edildi.

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