Traktöre çarpan tır sürücüsü öldü

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Edirne'de meydana gelen trafik kazasında, traktöre çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Edirne'nin Keşan ilçesinden il merkezine seyir halinde olan 39 ABS 927 plakalı tır sürücüsü E.Ç'nin önünde seyir halinde olan 22 AAE 021 plakalı traktörü sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce traktöre çarptı, ardından yan yatarak metrelerce sürüklendi.

Kömür yüklü olduğu öğrenilen tırın sürücüsü olay yerinde vefat ederken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan traktör sürücüsünün tedavisine devam edildiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonrası sıkıştığı yerden çıkartılan tır sürücüsünün cenazesi Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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