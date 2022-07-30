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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlaçlama yapılan tarlalarda tırtıldan eser kalmadı

İHA

İlaçlama yapılan tarlalarda tırtıldan eser kalmadı

Edirne'de ve çevre illerde görülen çayır tırtılı dron ile yapılan erken ilaçlama sayesinde tarım arazilerinde daha fazla yayılmadan bitirildi.

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde ayçiçeği ekili tarlalarda da görülen çayır tırtılı zararlısı, hem üreticilerin kendi müdahalesi hem de Bakanlığın harekete geçmesinin ardından yapılan havadan ilaçlama sayesinde yok edildi. İlk mücadelenin çiftçilerin kendi imkanlarıyla ilaçlama yapmasıyla başladığını söyleyen Karaağaç Mahalle Muhtarı ve üretici Agah Korkan, "Daha sonra ise Bakanlık tarafından bölgelere dronlar sevk edildi. Devletimizin müdahalesi ile havadan ilaçlama yapıldı. Yetkililere teşekkür ediyorum. İlaçlama yapılan yerlerde tırtıl yoktur. İnşallah olmasın. Daha çok kazanmak istiyoruz. Bu şekilde kötü olayların yaşanmamasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

İlk olarak Kurban Bayramı'nın üçüncü günü görülen çayır tırtılının birçok tarlada zarara yol açtığını söyleyen muhtar Korkan, bitkinin kökünden başlayarak gövdesi ve çekirdeklerine kadar yiyen bu zararlı ile yapılan mücadelenin olumlu sonuç verdiğini ifade etti.

"İlaçlama yapılmasaydı çok büyük zarar oluşacaktı"
Vatandaşların kendi imkanlarıyla, sırt pompaları ile ilaçlama yaptığını hatırlatan Korkan, "Ayrıca dron ile ilaçlama yapılan bölgeler de oldu. İlaçlama yapılmasaydı zor şartlarda yüksek maliyetler ortaya çıkacak ve ayçiçeği tarlaları büyük zarar görecekti. Çayır tırtılı görüldüğü üzere tarlaları yemiş, ayçiçeklerini kurutmuş. Kuraklıktan mı yabancı otlardan mı bilmiyorum. Bu çayır tırtılı 1520 yıl önce de olmuştu. Bu yıl kuraklık sebebiyle daha fazla bölgede görüldü" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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