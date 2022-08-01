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Edirne'yi yaz ortasında sel vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü Edirne’de vatandaşlar isyanda “Edirne’de alt yapı yok, üst yapı da yok”

İHA

Edirne'yi yaz ortasında sel vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü Edirne’de vatandaşlar isyanda “Edirne’de alt yapı yok, üst yapı da yok”

Edirne’de aninden başlayan ve şiddetini giderek arttıran sağanak yağış sebebiyle iş yerlerini ve bazı evleri su basarken çökme tehlikesi bulunan bina için önlem alındı.
Edirne’de yaz ortasında aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetini arttırarak devam eden sağanak nedeniyle iş yerlerini ve bazı evleri su bastı. Esnaf ve vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlik çalışması yaptı.
Vatandaşlar Edirne Belediyesine isyan etti
Yapılan kazıların ardından sürekli asfalt atıldığını ve bu sebepten dolayı kaldırımların boyunun azaldığını belirten Suhey Tunçyürek, “3 senedir basmıyordu. Durumumuz iyi idi. Ama yol kazılıp tekrar üzerine defalarca asfalt atılınca yol yükseldi ve bu sefer kaldırımlar alçak kaldı. Bir anda Şükrüpaşa Mahallesinden 1. Murat'a doğru su gelince içeri doğru aktı su. Artık alt yapı mı, mazgallar mı, tıkanınca oradan oluk oluk buraya geliyor” dedi.
"Alt yapı yok, üst yapı yok Edirne sıfır"
Ahmet Kıvırcık ise alt yapı ve üst yapının olamamasından bu durumların yaşandığını vurgulayarak, “Geçen sene bir anda geldi dedik ama bu sefer bu caddelere asfalt ata ata kaldırımlar kaldı 4 parmak. Bu asfaltları bu kadar yüksek tutup kaldırımları düşük tutuyorlar. Yükseltin bu kaldırımları 50 60 santimetre yapın. Diyorlar ki bodrum katı ruhsatı iptal ederim. Sen önce alt yapını yap sonra benim ruhsatıma gel. 1 değil, 2 değil, 3 değil yani. Ben bodrum kattayım iyi güzel de illa beni su basacak değil bana yoldan geliyor. Alt yapı yok, üst yapı yok Edirne sıfır” ifadelerini kullandı.
Her zaman bu durumla karşı karşıya kaldıklarını ifaden eden Mehtap Elçik yetkililerden çözüm beklediğini söyledi.
"Sağanak yağış nedeniyle çökme tehlikesi bulunan bina için önlem alındı"
Sağanak yağış sebebiyle çökme tehlikesi bulunan bina olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık geldi. Bölgeye gelen Vali Kırbıyık yıkılma tehlikesi bulunan binada incelemelerde bulunarak AFAD ekiplerinden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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