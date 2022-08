Tüm zamanların yolcu giriş rekoru otellerin de yüzünü güldürdü Edirne'deki rekor yolcu girişinden oteller de nasibini aldı

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin gelişleriyle birlikte geçtiğimiz Temmuz ayında Edirne Valiliği tarafından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan bir günde 35 bin 887 yolcu girişi gerçekleştiği ve tüm zamanların yolcu giriş rekorunun kırıldığı duyurulmuştu. Bu rekor girişten, hem oteller hem de kent esnafı nasibini aldı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Edirne'de mola vererek otellerde konaklıyor.

Sevdiklerine kavuşmak için sıla hasreti ile yola çıkan ve kentteki otellerde konaklayan gurbetçiler, ayrıca kent merkezine inerek yaptığı alışverişlerle de esnafa katkı sağlıyor. Kent merkezine inip tarihi ve turistik noktaları da gezme imkanı bulan gurbetçiler, kente özgü hediyeliklerden de alıyor.

Yaşadıkları ülkeden yola çıkan ve Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Edirne'de mola veren gurbetçiler, hem ihtiyaçlarını karşılıyor, hem geziyor hem de kentteki berberlere uğrayıp çocuklarının saçlarını da burada kestiriyorlar.

İzinleri biten ve yaşadıkları ülkelere doğru dönüş yolculuğuna çıkan gurbetçiler de yine Edirne'de dinlenmek üzere otellerde kalıyor.



"Bu yıl çok talep ve gelen var"

Bu sene diğer yıllara göre gurbetçi misafirlerin gelişlerinde artış olduğunu söyleyen Otelin İşletme Sorumlusu Can Pekbaş,bu yoğunluğu diğer yıllara nazaran biraz daha fazla hissettiklerini ifade etti.

Gurbetçilerin geçmişten gelen bir alışkanlıkla Türkiye'ye girmeden mola vermediğini ve Edirne'de konakladığını belirten Pekbaş, "Biz de onları en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Burada hem ilk yorgunluklarını atıyorlar hem de şehir turu yapıyorlar. Bu sayede hem şehir esnafına hem de otellere katkı sağlıyorlar" dedi.

"Edirne'yi seviyoruz, çok mutluyuz ve Türkiye'de güvendeyiz"

Sırbistan'da çok beklediklerini ve yorulduklarını söyleyen gurbetçi Niyazi Ateş, "Sırbistan'da 15 saat bekledik çok yordu. Türkiye'ye giriş çok seri oldu. Gece gelip otelde kaldık. Birçok insan biraz daha sürelim İstanbul'da kalalım diyor. Biz Edirne'de kalmayı tercih ediyoruz. Çünkü çarşıya çıkıyoruz, yapacağımız işler oluyor tanıdığımız yerler var. Edirne'yi seviyoruz. Çok mutluyuz Türkiye'de güvendeyiz" dedi.

"Her gelişte sabit berberimize gidiyoruz"

Vatana giriş yaptıkları için mutlu olduklarını belirten İlknur Ateş, "Her gelişte Edirne'de kalıyoruz. Baya güzel oluyor. Burada çocukların sabit bir berberleri var her gelişte ona gidiyoruz" dedi.

"Edirne'de mola verdik"

Yolculuğun güzel geçtiğini ve Edirne'de mola verdiklerini söyleyen Stuttgart'tan gelen Selda Şahin, okulların tatil olduğunu ve 1 yıllık özlemle Almanya'da duramayıp hemen yola çıktıklarını ifade etti.

Yıllık izinlerinin bitmesinin ardından yaşadıkları ülkeye doğru dönüş yolculuğuna geçen ve yine Edirne'de mola veren Adem Köse, Edirne'yi çok sevdiklerini ve tarihi yerleri gezerek alışveriş yaptıklarını söyledi.

Gurbetçiler Selimiye Meydanı'na hayran kalıyor

Belçika'dan gelen Mehmet Serbest, bu yıl Selimiye Camii'ni ziyaret ettiğinde meydanda yapılan düzenleme sonrası ortaya çıkan yeni halini çok beğendiğini belirtti. Özellikle gece etrafının ışıklandırılmasının çok hoşuna gittiğini ve resmini çektiğini söyleyen Serbest, yapılan düzenlemenin muhteşem olduğunu dile getirdi.

