Edirne'de sağanak; evleri su bastı



Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, dün gece etkili olan sağanakta cadde ile sokaklar, kısa sürede göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Kentte dün gece sağanak etkili oldu. Bazı cadde ve sokaklar, suyla kaplanırken, sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Ekipler, yollarda önlem alırken, kısa sürede göle dönen bölgeler trafiğe kapatıldı. Sağanakta bazı mahallelerde giriş katlardaki ev ve iş yerlerini de su bastı. Ev ve iş yeri sahipleri, suları tahliye etmeye çalıştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-08-01 10:44:37



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