Edirne'de ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar yaralarını sarıyor Sel mağduru esnaf: "Geçici değil kalıcı çözüm istiyoruz"

Edirne'de gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde zarar gören ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları başladı. Sel mağduru esnaflar belediyeye seslenerek, "Geçici değil kalıcı çözüm istiyoruz" dedi.

Edirne'de şiddetli yağmurun ardından 25 farklı noktada su baskıları yaşandı. Kentte birçok ev ve iş yeri sular altında kalırken, çöken yollar ise şaşkına çevirdi. İlhami Ertem ve Güngör Mazlum caddelerinde kısa süre önce asfaltlama yapılmasına rağmen ilk yağmurda yolun ortasında çökmeler ve çatlaklar oluştu. Sular altında kalan iş yerlerinde bilgisayardan masaya, evraklardan özel eşyalara kadar birçok malzeme kullanılamaz hale geldi. Zübeyde Hanım Caddesi'nde her yağmur yağdığında iş yerleri zarar gören bölge esnafı da yine aynı manzara ile karşı karşıya kaldı. İş yerleri ve evleri sular altında kalan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu tahliye ederek temizlik çalışması yaptı.



"Belediyeye çağrımız boş gelir, çünkü ilgilenen yok"

Zübeyde Hanım Caddesi'nde önlü arkalı olmak üzere iki ofisleri olduğunu ve ikisinin de sular altında kaldığını söyleyen esnaf Sinem Nalkıran, geceden beri içeriye dolan suyu boşaltma çalışması yaptıklarını ve son olarak batak halinde kalan toprağı temizlediklerini belirtti. Yaşanan sel felaketi sonrası masaların şiştiğini ve çekmecelerin açılmadığını söyleyen Nalkıran, "Bu ilk değil, son da olacağını düşünmüyorum. Gelip geziyorlar ama çözüm yok. Belediyeye çağrımız çok boş gelir artık, çünkü ilgilenen yok. Kendi imkanlarımızla dükkanlarımızı temizledik. Hasar tespit çalışması başlamış. AFAD görevlileri gelip form doldurtmuş. Biz dükkanda değildik. Kendimiz gidip başvuru yapacağız" dedi.

Bugünkü şartlara göre bir ofis takımı almanın maliyetinin 10 bini aştığını ifade eden Nalkıran, "Her seferinde mobilya alttan su yediği için şişme yapıyor dökülüyor. Bakıldığı zaman sanki maliyet yokmuş gibi duruyor ama maliyet çok büyük" dedi.

Yaşanan sel felaketi sonrası Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ın gelip ziyaret etmesinden çok memnun olduklarını söyleyen büfe işletmecisi İbrahim Erçek ise, sabah yetkililerin geldiğini ve tespiti yapıp tutanak tuttuklarını belirtti. Belediyenin ziyarete bile gelmediğini söyleyen Erçek, "Geçen senekinde öyle bir şey yaşanmadı. Ne belediye başkanı ne vali gelmemişti. Bu selde de belediye gelmedi. İlk müdahaleyi kendimiz yaptık. Araba geçişini kesmeye çalıştık, her araba geçtiğinde su aşağıya doluyordu. Onu engelledik, sonra kova ile atmaya başladık. Gece 3'e kadar kendimiz temizlik yaparak suyu boşalttık" dedi.

Her yağmur yağdığında aynı şeyle karşılaştıklarını söyleyen esnaf Ahmet Altınoluk, "Buna kalıcı bir çözüm bulunması lazım. Rögar mı yapılacak, düzgün bir alt yapı mı olacak artık kalıcı çözüm istiyoruz. Bu şekilde devam ettiği sürece aynı şekilde devam edecektir" diyerek yetkililere seslendi.

