Evin bahçesini kenevir tarlasına çevirmiş; 1 gözaltı

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde tek katlı evin bahçesinde yapılan aramada, 37 kök Hint keneviri bulundu; şüpheli S.S. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Aşağı Zaferiye Mahallesi Yıldız Sokak'ta S.D.'nin tek katlı evinde arama yaptı. Evin tuğlalarla örülmüş bahçesinde, boyu 2 metreyi bulan 37 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli S.D. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-08-03 12:34:04



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