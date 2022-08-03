Kayınvalidesini, `Kızını vuracağım´ diye tehdit eden şüpheli tutuklandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin annesi N.C.´yi, belindeki tabancayı göstererek `Kızını bu silahla vuracağım´ diyerek tehdit eden G.D., tutuklandı.
Keşan´da G.D., çarşıdaki durakta minibüs bekleyen ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşinin annesi N.C.´nin araçla yanına gitti. G.D., belindeki tabancayı gösterip, `Kızını bu silahla vuracağım´ diyerek tehdit etti. Bunun üzerine N.C., İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne giderek G.D.´den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, G.D.´nin Edirne´de olduğunu tespit etti. G.D., İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Keşan´a getirilen G.D.´nin `tehdit´ suçundan İlçe Jandarma Komutanlığı´nca da arandığı belirlendi. G.D., jandarmadaki ifadesinin ardından polis ekiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2022-08-03 12:35:07
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