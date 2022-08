Dönüş yolundaki gurbetçiler gümrük kapılarında metrelerce kuyruk oluşturdu Gurbetçiler hüzünlü dönüş yolculuğunda duygu dolu anlar yaşıyor

Yıllık izinlerini Türkiye’de geçirmek için geçen ay ülkeye gelen 1 milyonu aşkın gurbetçi, hüzünlü dönüş yolculuğunda hem Edirne’de hem de Bulgaristan’daki gümrük kapılarında uzun araç kuyrukları oluşturdu.

İş imkanları başta olmak üzere çeşitli nedenlerle yıllar önce sevdiklerini geride bırakıp çalışmak için Avrupa ülkelerine göç eden gurbetçiler, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem yaz tatilini hem de Kurban Bayramı’nı sevdikleriyle birlikte anavatan Türkiye’de geçirmek için temmuz ayından itibaren Türkiye’ye geldi. Edirne’de bulunan Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan yurda giriş yapan gurbetçilerden bazıları ise ay yıldızlı Türk bayrağını görünce duygu dolu anlar yaşayıp gözyaşlarına hakim olamadı. Gurbetçilerin Türkiye’de yaklaşık 1 ay süren tatilleri sona ermeye başladı. Sevdiklerini geride bırakıp yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yolculuğuna geçen gurbetçiler, hem Edirne’de hem de Bulgaristan’daki gümrük kapılarında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Gurbetçilerin Türkiye’ye giriş yaparken sevinç, çıkış yaparken hüzün yaşadığı Kapıkule Gümrük Kapısı’nda metrelerce araç kuyruğu oluştu. Kapıkule’de işlemleri tamamlanan gurbetçiler, Kapıkule’nin karşı kapısı Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı’nda da yoğunluk oluşturdu. Gümrük kapılarında yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.



“Avrupa’ya özenmeyin, Türkiye çok farklı”

Türkiye’de geçirdikleri sürenin çok güzel olduğunu ancak dönüş yolunda olduğu için üzüntülü olduğunu söyleyen Ayşe Ersoy, anavatan Türkiye’den ayrılmanın hüznünü yaşadığını ifade etti.

Gurbetçi Gülşah Didim de Türkiye’de yaşayan vatandaşlara "ülkenin kıymetini bilin" çağrısı yaparak, “Hiçbir zaman Avrupa özentisi olmasın, bizim ülkemiz çok farklı” şeklinde konuştu.



“Ülkemizin havasını ne kadar teneffüs edersek bizim için kar”

Türkiye’den ayrılırken burukluk yaşadığını söyleyen Özden Biricik, her geldiğinde toprağı öpmek istediğini vurguladı.

Bir diğer gurbetçi Hüseyin Bulduk da, “Şu an ülkemden ayrılıyorum ve ülkemizdeki son nefesimiz. Ülkemizin havasını ne kadar teneffüs edersek bizim için kar. Ülkemizin türkülerini bile dinlerken tüylerim diken diken oluyor” ifadelerini kullandı.

