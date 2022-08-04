Kapı ve pencereleri açık evde uyudu; 3,5 kilo uyuşturucuyla yakalandı



Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, devriye görevi yapan polis ekipleri, kapı ile pencereleri açık evde bir kişinin uyuduğunu ve içeriye uyuşturucu saçıldığını gördü. Polis, evde yaptığı aramada 3 kilo 178 gram esrar, 165 gram likit esrar, 7 gram kokain ve 2 kök marihuana ele geçirirken, Z.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Selimiye Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Çavuşbey Mahallesi Güllübahçe Sokak üzerinde devriye görevi yaptıkları sırada bir kişinin uyuduğu, kapı ve pencereleri açık evde, çevreye uyuşturucu saçılmış olduğunu gördü. Alınan izinle evde yapılan aramada 3 kilo 178 gram esrar, 165 gram likit esrar, 7 gram kokain ve 2 kök marihuana ele geçirildi. Olayla ilgili evdeki Z.K. gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-08-04 20:49:09



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