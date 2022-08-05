

'ÜRÜNLERİN BOZULMA TEHLİKESİ VAR'

Türkiye'den Avrupa ülkelerine ihraç edilen sebze ve meyvelerin Bulgaristan'da analiz edildiği laboratuvarın kapalı olması nedeniyle Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda günlerdir araçları ile parklarda bekleyen TIR sürücüleri, ürünlerinin bozulma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu belirterek, soruna çözüm bulunmasını istedi.

Malatya'dan yüklediği kayısıyı Almanya'ya götüren TIR sürücüsü Mehmet Ali Doğan, "Biz de burada bekliyoruz. 3 gündür burada termokingler bekliyor. Malatya'dan kayısı yükledim, Almanya'ya gideceğim. Bozulma tehlikesi var. 2-3 gün daha bu mal beklerse bozulacak. Ayın 8'inde teslim etmem lazımdı. Artık yetişemem. Bulgar ile Romen arasında yine kuyruk var. Devletin konuya el atıp sorunun çözümlenmesini istiyoruz" dedi. Belçika, Hollanda ve Almanya'ya sebze ve meyve götüren Mehmet Şerif Akıncı, Bulgaristan tarafından kaynaklanan sorunun ne olduğunu tam olarak bilemediğini söyledi. Akıncı, "48 saattir burada bekliyoruz, Bulgar'daki analiz sıkıntısından dolayı. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Yükümüz sebze, meyve, çiçek, balık. Bir çözüm yapılsa da bir an önce gitsek. Sebze, meyve taşıyoruz. Belçika, Hollanda, Almanya'ya götüreceğiz. Şu anda 1500'e yakın araç bekliyor. Kuru gıdada sıkıntı yok, sadece frigolar, termoking kesimi. 50 saattir bekliyoruz, termokingler arıza yaptı, mazot bitti, perişan olduk bu sıcakta" diye konuştu.

Antalya'dan Almanya'ya sebze taşıyan Süleyman Doğru ise, "3,5 gündür kapıda yatıyoruz, Bulgar'da çıkan sıkıntılar yüzünden. Daha ne kadar bekleyeceğimi bilmiyorum. Şu an daha analiz sahasına girip orada 3 gün doktor bekleyeceğiz. 3 gündür burada bekliyorum, 3 gün de içeride beklerim, toplam 6-7 gün. Bugün malı boşaltma adresimde olmam gerekiyordu" dedi. (DHA)Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-08-05 14:37:46



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