Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü



Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Enez ilçesinde, çam ağaçlarının bulunduğu ormanda yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangın, öğleden sonra ilçeye bağlı Küçükevren ve Büyükevren köyleri arasında bulunan Şahin Tepesi mevkisindeki çam ağaçlarının bulunduğu ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri ile Enez Orman İşletme Şefliği ve Enez Belediyesi´ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Enez Ünsal YÜCEL

2022-08-06 18:22:03



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