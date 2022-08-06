En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE´ye yasa dışı yollarla giren Afgan uyruklu 227 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne'den İstanbul'a gönderildi.

Türkiye genelinde farklı tarihlerde, yurda kaçak yollardan giren kaçak göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri devam ediyor. Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi´nde misafir edilen Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen, akşam saatlerinde sınır dışı edilmek üzere kendileri için ayrılan otobüslerle İstanbul´a gönderildi. Düzensiz Göç Strateji ve Ulusal Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalar kapsamında 227 göçmen, bu gece İstanbul´dan charter seferle ülkelerine gönderilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ

2022-08-06 18:44:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.