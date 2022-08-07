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Edirne'de sayıları hızlı artan 'Bulgarca' tabelalar tartışma yarattı

DHA

Edirne'de sayıları hızlı artan 'Bulgarca' tabelalar tartışma yarattı


Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte artan Bulgarca tabela ve afişler için komisyon kurulmasını istedi. Esnaf ile Burgar turistler ise Bulgarca afiş ve tabelaların faydalı olduğunu söyledi.
Türkiye'de kur farkı nedeniyle Bulgaristan'dan çok sayıda turist, alışveriş için Edirne'ye akın ediyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye'ye girişlerde vize muafiyeti tanınan ve kimlikleriyle Türkiye'ye girmeye başlayan Bulgarların sayısı, her geçen gün artıyor. Özel araçlar ve tur otobüsleri ile kente gelen Bulgarlar, alışveriş merkezleri ile sokak arasındaki dükkanların yanı sıra en çok kent pazarlarını tercih ediyor. Bu akınla birlikte esnaf dükkanlarına Bulgarca tabelalar asarken, bazı firmalar ise sadece Bulgarca yazılı tanıtım afişleri kullandı. Bulgarca tabelaların artması tartışma yaratırken, konu Edirne Belediyesi Meclis Toplantısı'nda da gündeme geldi.
BURGARCA TABELA İÇİN KOMİSYON TEKLİFİ
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, söz konusu afişlerde tek bir Türkçe kelime olmadığını belirterek düzenleme getirilmesi gerektiğini söyledi. Konu hakkında komisyon kurulması gerektiğini ifade eden Gürkan, "Edirne biliyorsunuz son dönemlerde çok sayıda yabancı ziyaretçi alıyor. Bir kısmı turizm, bir kısmı da alışveriş amaçlı geliyor. Buradaki alışveriş hareketliliğinin artması ile beraber bir taraftan Edirne'deki emtia fiyatları yükseliyor ve halkımız bu durumdan memnun değil. Dikkatimi çeken, özellikle reklam mecralarında tek kelime Türkçe olmayan afişler görmeye başladık. Tamamen yabancı isim olan tabelalar. Bununla ilgili olarak belediyede bir komisyon kurulmasını, bu komisyonun mevzuat anlamında çalışma yapmasını, gerekirse uzmanları dinlemesini ve önümüzdeki aylarda bu konuda bir karar almamızı öneriyorum. Burada her partinin de olmasını arzu ederim. Eylüle yetişirse iyi olur, yetişmezse ekim ayı da olur. Bu konuda şehrimizin bir düzenlemeye ihtiyacı var. Çünkü milletin ortak değerlerinden en başta geleni dildir. Dilinizi kaybederseniz, her şeyinizi kaybedersiniz" dedi.
Bulgar vatandaşların kente gelmesinden kesinlikle şikayetçi olmadıklarını da ifade eden Gürkan, "Bir standardını belirleyelim. Ama şu da olmasın; geçen vali beyle beraber bir billboard gördük, tamamı başka bir dil. Tek kelime Türkçe yok, bir oranı olsun. Gelmelerinden şikayetçi değiliz ama burası da Türkiye Cumhuriyeti'nin bir serhat şehri" diye konuştu.  
'BELEDİYE ÖNCE HALKIN İHTİYAÇLARIYLA İLGİLENSİN' 
Esnaf ile Bulgar turistler ise Bulgarca afiş ve tabelaların faydalı olduğunu söyledi.
Kentteki giyim dükkanlarına çok sayıda Bulgarca afiş astırdığını belirten Metin Barmanbay, söz konusu tartışmanın çok gereksiz gördüğünü söyledi. Barmanbay, "Yakın zamanda en çok alışveriş yapan kesim, Bulgaristan'dan gelen müşterilerimiz. Hem Türkçe hem Bulgarca reklamlarımız yeterince var. En çok reklam vergisini metrekare bazda kuruşu kuruşuna ödeyen esnafız. Evimin sağı solu önü arkası çukurlarla doluyken; zannediyorum başkanımın yapacak hiçbir işi kalmadı. Edirne Belediyesi, önce halkın diğer ihtiyaçlarıyla ilgilensin" dedi.
Gürkan'ın 2019 yılbaşında, kentteki reklam panolarına verdiği Bulgarca ve Yunanca kutlama mesajlarını hatırlatan Barmanbay, "Hem Bulgarca hem Yunanca ve içinde bir tane Türkçenin olmadığı reklam afişlerini astıran da sevgili belediye başkanımızdı. Hatırlamak lazım hatta Edirne de geçmiyordu. Yunancanın içerisinde Edirne yazabilirdi. Çok gereksiz gördüm. Başka yapacak iş mi yok başkanım?" diye sordu.
'BENCE AZALTILMASIN, ARTSIN' 
Bulgaristan'dan gelen Gülhan Ali, Bulgarca tabelaları olumlu olduğunu belirterek "Bence çok güzel olmuş. Çünkü insanlar zorlanıyor. Çok insan Türkçesini bilmedikleri için ne okuduklarını anlıyor ne de aradıklarını buluyor. Çok daha güzel olmuş. Burasının esnafı tamamen yabancı uyruklulardan yararlanıyor. Bilgi almak için çok daha iyi, daha fazlasını da yapmalı. Bazı ürünleri bilmiyorlar, adını söylemeyi bilmiyorlar, zorlanıyorlar. Bence azaltılmasın, artsın" diye konuştu.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-08-07 11:08:12

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